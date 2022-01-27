Son Dakika: Ersun Yanal'dan sonra Sergen Yalçın! Sürpriz talip: "3 adaydan biri..."

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarı elde eden ancak bu sezon beklenen sonuçlar gelmeyince görevinden ayrılan Sergen Yalçın'a sürpriz bir talip çıktı.

YANAL'IN DA İSMİ GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'ın adı Kosova Milli Takımı ile anılmış ve teknik direktör adaylarından biri olduğu öne sürülmüştü. Antalyaspor ile sezona başlayan Ersun Yanal sekizinci haftada Akdeniz ekibi ile yollarını ayırmıştı. O zamandan beri takım çalıştırmayan Yanal'ın ismi Kosova Milli Takımının teknik direktörlüğü için adaylar arasında yer almıştı.

EN GÜÇLÜ 3 ADAYDAN BİRİ SERGEN YALÇIN

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kosova Milli Takımı için bu kez de Sergen Yalçın'ın ismi gündeme geldi.

Kosovan Footy'nin haberine göre; Ersun Yanal ile birlikte Sergen Yalçın ve ünlü Alman teknik adam Felix Magath'ın adının geçtiği iddia edildi.

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Üç teknik adamın Kosova için en ciddi adaylar olduğu ve bu isimler arasından tercih yapılacağı ifade edildi.

KOSOVA'DA TANIDIK İSİM

Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe'de forma giyen Muriqi, Kosova Milli Takımı formasıyla 37 maça çıktı ve 18 gol kaydetti.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI HAKKINI HELAL ETSİN"

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra açıklamalar yapan Sergen Yalçın, "Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü. Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım. Beni Beşiktaş’a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler" diye konuşmuştu.

HULL CITY İDDİALARINA YANIT

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin başına geçeceği konuşulan 49 yaşındaki teknik adamın Ilıcalı'ya olumlu yanıt verdiği öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili konuşan Yalçın, "Gelecekle ilgili henüz net bir plan yapmadım fakat elbette yeni başarılar elde etmek istiyorum. Beşiktaş’ın hep iyi olmasını diliyorum. Taraftarlar ve camia bu takıma destek vermeye devam etsinler" ifadelerini kullanmıştı.