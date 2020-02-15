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GeriFutbol Son Dakika | Ersun Yanal'dan Ankaragücü maçı sonrası flaş sözler: "Sorumlusu benim"
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Futbol
Haber Giriş: 15.02.2020 - 22:32,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Ersun Yanal'dan Ankaragücü maçı sonrası flaş sözler: "Sorumlusu benim"

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Son Dakika | Ersun Yanal'dan Ankaragücü maçı sonrası flaş sözler: "Sorumlusu benim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;

Top rakibe geçtikten sonraki geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Topu geri kazanmadaki mesafe ve süreler arttı. Bu oyun dengemizi bozdu. Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep vardı. Geçişi daha sert oynamalıydık

SORUMLUSU BENİM

Geçen yıldan bu yana belki de Fenerbahçe bu stresi yönetememe konusunda en yetkisiz takım olarak görüyorum. Sorumlusu benim. Geçen yıldan bu yana taraftarların teveccühü ile birlikte zor bir sezon geçirdik. Yeni dönemde de kolay bir sezon geçirmiyoruz.

BAŞKAN VE YÖNETİMLE MASAYA YATIRIRIZ

Başta sayın başkanımızı ve yönetimimizi yalnız bırakmak, onları yalnız bırakmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onun da arkasında dururum. Ne gerekiyorsa yaparız. Sorumlusu benim. Başkanımız ve yönetimle masaya yatırırız, karşılıklı olarak tartışırız ve ne gerekiyorsa taşın altına elimizi her zaman sokarız

TARAFTAR BİZE İNANMALI

Fenerbahçe futbolun her aşamasını, sporun, sivil toplum örgütü olma gücüyle birçok şeyi değiştirebilecek bir camia. Taraftarlarımız takıma ve başkanına inanmalı. İnançlarını kaybetmeliler. Hepimiz çok üzüldük. Bu üzüntüyü çalışarak geçebilirsiniz

SAÇMA BİR GOL YEDİK

Golü yedikten sonra, çok da saçma bir gol yedik. Maalesef o da bizim koordinasyonumuzu bozdu.

Son Dakika | Ersun Yanaldan Ankaragücü maçı sonrası flaş sözler: Sorumlusu benim

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