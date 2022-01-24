Son Dakika: Ersun Yanal'a sürpriz teklif! Milli takım...

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Fraport Tav Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Ersun Yanal ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

60 yaşındaki teknik direktörün, Kosova Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında olduğu öne sürüldü. Antalyaspor ile sezona başlayan Ersun Yanal sekizinci haftada Akdeniz ekibi ile yollarını ayırmıştı. O zamandan beri takım çalıştırmayan Yanal'ın ismi Kosova Milli Takımının teknik direktörlüğü için geçiyor.

Kosovan Footy tarafından yapılan haberde; Ersun Yanal'ın Kosova Milli Takımı için ismi geçen teknik adamlardan biri olduğu yazıldı.

Antalyaspor'un başında Ersun Yanal, 327 gün görevde kaldı. 6’sı kupa olmak üzere 46 maça çıktı. Bu maçlarda Yanal, 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Yanal'ın ayrılmasının ardından takımın başına Nuri Şahin getirilmişti.

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FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kariyerinde daha önce Denizlispor, Yeni Salihlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'da görev alan Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yle tarihi bir şampiyonluk kazanmıştı.

İKİNCİ YANAL DÖNEMİ AYRILIKLA BİTTİ

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç’un “Dün gündemimizde yoktu, bugün de yok yarın da olmayacak” dedikten kısa bir süre sonra taraftar baskısıyla göreve getirdiği Ersun Yanal’ın ikinci Fenerbahçe macerası hayal kırıklığıyla sona erdi.

Yanal, Süper Lig ’deki son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak şubat ayını galibiyet alamadan kapatmıştı.

ANTALYASPOR SERÜVENİ

Ersun Yanal, 327 gün görevde olduğu sürede takımının başında 6’sı kupa olmak üzere 46 maça çıktı. Bu maçlarda Yanal, 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Deneyimli teknik adam geçen sezon kırmızı beyazlı ekiple 20 Kasım 2020 tarihinde 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Sezona 15 Ağustos’ta sahasında Göztepe ile 1-1 kalarak başlayan, 2. haftada deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olan Antalyaspor, 3. haftada sahasında Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Ligin 4. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü’ne 2-0 mağlup olan Antalyaspor, 5. haftada sahasında Beşiktaş’a 3-2 mağlup olurken, 6. haftada deplasmanda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. 7. haftada sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, 8. haftada yine sahasındaki karşılaşmada Adana Demirspor’a 1-0 mağlup oldu.



Yanal yönetimindeki Antalyaspor, geride kalan 8 haftada, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 8 puan topladı ve ligde 13. sırada yer aldı. Yanal, 20 Kasım 2020’den bu yana çalıştırdığı kırmızı beyazlı takımın başında 40’ı Süper Lig, 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 46 maça çıktı. 60 yaşındaki teknik adam, bu mücadelelerin 14’ünde galibiyet sevinci yaşadı. Antalyaspor Yanal, yönetiminde çıktığı karşılaşmaların 16’sında rakipleriyle berabere kaldı, 16’sında sahadan mağlup ayrıldı.



Ersun Yanal, Türkiye Kupası’nda ise başarılı bir grafik sergiledi. Ziraat Türkiye Kupası’na 4. Turdan başlayan kırmızı beyazlılar, rakiplerini eleyerek finale kadar yükseldi. Antalyaspor, finalde Beşiktaş’a 2-0 kaybederek kupaya uzanamadı.

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