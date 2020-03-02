Son Dakika | Ersun Yanal: Önünüzü açıyorum, para da istemiyorum - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor... Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, dün takımın Antalya Belek'teki kamp otelinde Başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Yanal, Ali Koç'tan izin istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Benim psikolojim artık kaldırmıyor. Önünüzü açıyorum. Para da istemiyorum" dedi.

TRABZON MAÇINDA SAHADA OLACAK



Ali Koç, Yanal'ın bu yaklaşımı sonrasında ayrılığa onay verdi. İkilinin mali konularda da uzlaşma sağladığı, Koç'un Yanal'dan ayrılık öncesi son bir isteği olduğu bildirildi. Koç, 56 yaşındaki çalıştırıcıdan Trabzonspor kupa maçına takımın başında çıkmasını istedi. Yanal bu talebi makul görerek kabul etti.

TAZMİNAT MADDESİ BULUNMUYORDU



Ersun Yanal, son maçına yarın Türkiye Kupası'nda Trabzonspor karşısında çıkacak. Daha sonra Fenerbahçe'ye veda edecek olan tecrübeli teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmuyordu. Yıllık 1.750 milyon Euro garanti ücret kazanan Ersun Yanal'ın üç aylık alacağı kalmıştı.





YAPRAK DÖKÜMÜ!



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlıkta henüz 2. sezonunu bitirmeden 4 teknik direktör ve 1 sportif direktör eskitti. Göreve gelir gelmez önce Aykut Kocaman, ardından yardımcılarını gönderen Koç, kendi göreve getirdiği Phillip Cocu'ya 10 hafta dayanabilmişti. 5 hafta Cocu'nun yardımcısı Koeman görevde kaldı. Yanal, geçen sezonun 16. haftasında devraldığı görevde bu sezonun 23. haftasına kadar kalabildi. Böylece Başkan Ali Koç döneminde görevden alınan 4. teknik adam oldu. Öte yandan Koç, bu süreçte kendi getirdiği Damien Comolli ile de yolları ayırdı.

GÖNDERİLEN HOCA MAÇA ÇIKAR MI?



Fenerbahçeli taraftarlar, yolların ayrıldığının açıklanmasına rağmen Ersun Yanal'ın Trabzonspor'la oynanacak kupa maçında takımın başında olmasından şikâyetçi... Sarılacivertli futbolseverler, takımın lige havlu atma noktasına gelmiş ve tek hedefinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunun bilinmesine rağmen sahaya "Gideceği kesinleşen" bir hocayla çıkılmasına tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyada, "Yollarını ayırdığın hocayla yarı final maçına mı çıkılır? Bu nasıl yönetim anlayışı" yorumlarıyla başkan Ali Koç'u eleştiri yağmuruna tuttu.