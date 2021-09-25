Son Dakika: Ersun Yanal galibiyet sonrası çocuklar gibi sevindi

Haberin Devamı

Süper Lig'in 2021-22 sezonuna Göztepe beraberliğiyle başlayan, ardından Fenerbahçe'ye yenilen ve üçüncü haftada ilk galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında alan Antalyaspor, 4 haftadır 3 maçtır galibiyete hasretti.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA HEDEF OLDU

Bu 3 haftalık dönemde Gaziantep FK ve Beşiktaş'a yenilen, Fatih Karagümrük ile ise berabere kalan Akdeniz ekibinde Ersun Yanal, siyah beyazlılarla oynanan maç sonrasında taraftarın hedefi olmuştu.

Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçen Antalyaspor, ikinci yarıda skoru koruyamamış ve müsabakadan 3-2 yenik ayrılmıştı.

İSTİFA SORUSUNA NET YANIT

Antalyasporlu taraftarlar, şok yenilgi sonrasında Ersun Yanal'ı istifaya davet ederken deneyimli hoca basın toplantısında istifa edip etmeyeceğine yönelik gelen soruya yanıt vermişti.

Ersun Yanal, maçtan sonra taraftarların istifa çağrısına, "Tarihe geçecek ve ders alınacak bir maç. Taraftar istifa diye bağırır. Taraftar kazandığında mutlu olur, yenilince kızar. Bu yönetimle konuşulacak konu. İstifayı ayrıca sizinle neden konuşalım?" ifadeleriyle yanıt vermişti.

Haberin Devamı

BİR KEZ DAHA İSTİFAYA DEVET EDİLDİ

Yanal, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ettikleri maçta Antalyasporlu taraftarlar tarafından bir kez daha istifaya davet edildi.

Mücadelenin son anlarına 0-0 eşitlikle girilirken Antalya Stadyumu'nda "Ersun Yanal istifa" sesleri yükseldi.

GALİBİYET SONRASI KARA BULUTLAR DAĞILDI

Ersun Yanal'ın Antalyaspor'u, 89. dakikada Güray Vural'ın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 maçlık galibiyet hasretine son verirken deneyimli hoca büyük sevinç yaşadı.

ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNDİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içine giren ve tek tek oyuncularını kutlayan Ersun Yanal, galibiyet sevincini doyasıya yaşadı.

Öte yandan maç sonunda Ersun Yanal ve öğrencileri, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Deneyimli hocanın bazı taraftarlarla konuştuğu görüldü.

Antalyaspor, Ersun Yanal yönetiminde ligde çıktığı 7 maçta; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 8 puan topladı.