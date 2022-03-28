Son Dakika: Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye geri döner mi? "İhtiyaç olduğunda düşünülmeyecek bir şey olamaz"

Haberin Devamı

Süper Lig'de son olarak Fraport TAV Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, NTV Spor'da yayınlana "Kırılma Anı" isimli programda Fenerbahçe ilgili kendisine yöneltilen sorulara çarpıcı cevaplar verdi.

ERSUN YANAL'IN FENERBAHÇE SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Fenerbahçe'nin başına yeniden geçme ihtimaliyli ilgili Yanal "Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu ölçekte, ihtiyacı olduğu güçte, tarafsız bir şekilde fikrimizi de beyan ederek Fenerbahçe'ye için her türlü şeye varız. En mutlu olduğun anı yaşadığın yerdir. Şampiyon olarak yaşadığın yer. En mutlu olduğun anı yaşadığın yerin sana ihtiyacı olduğunda, bu kadar sevgi gösterilen bir yerin sana ihtiyacı olduğunda bu düşünülmeyecek bir şey olamaz." sözlerini sarf etti.

"ALİ KOÇ BENİ TANIMADI"

"Ali Koç'un beni iyi tanımadığını düşünüyorum. Ali Koç beni tanıdıktan sonra daha iyi anladı. Ali Bey, Fenerbahçe için, Türk futbolu için büyük bir şans. Ali Bey'in bugünkü tarzı, duruşu, onun hayal ettiği tarzı ya da vizyonu çok iyi anlıyorum. Biz Türkiye'de çok farklı bir iklime sahibiz. Belki o biraz bu iklime yabancı kaldı. Bu kadar derinlemesine değerlendirme yapmadım."

Haberin Devamı

"KABUS GİBİYDİ"

"Fenerbahçe'nin böyle bir durumda kalması ve böyle bir şey yaşıyor olması hayal edilecek bir şey değil. Kabus ama Fenerbahçe çok güçlü ve büyük bir camia. O gücü doğru yansıtırsanız herhangi bir değer olmadan da değer olduğunu görürsünüz. O güç var. Korkmadım mı, ürkmedim mi? Bu birkaç maçta oldu. Özellikle bir Sivas maçı var. O Sivas maçında, "ya galiba biz kötü bir sonuç alacağız, ne oluyoruz" diye irkildiğin oluyor. Aslında daha önemli bir maç var. Beşiktaş maçı. Fenerbahçe takımı hiçbir şekilde böyle bir sonuç alamaz."