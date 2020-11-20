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Haber Giriş: 20.11.2020 - 08:43 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ersun Yanal bir ilk peşinde! Kritik maç...

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Son Dakika | Ersun Yanal bir ilk peşinde! Kritik maç...
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Antalyaspor ile anlaşan Ersun Yanal, yeni takımında ilk maçına derbi niteliğindeki Alanyaspor karşılaşması ile çıkacak. Süper Lig'de birçok takımda görev yapan Yanal, Alanyaspor'a karşı geride kalan dönemde hiç galip gelemedi.

Antalyaspor ile anlaşan deneyimli teknik adam Ersun Yanal, yeni takımında ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkacak. Süper Lig'de birçok takımda görev yapan Yanal, Alanyaspor'a karşı geride kalan dönemde 6 kez mücadele etti ve hiç galip gelemedi.

Geçen sezon Fenerbahçe ile Alanyaspor'a karşı deplasmanda 3-1 kaybeden iç saha maçında da 1-1 berabere kalan Yanal, 2018-19 sezonunda yine Fenerbahçe ile Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti.

2017-18 sezonunda Trabzonspor'da görev yaparken iç sahada 3-0 öne geçtiği Alanyaspor maçını 4-3 kaybeden Ersun Yanal, 2016-17 sezonunda yine Trabzonspor ile Alanya'da 3-0 mağlup olmuş, Trabzon'da ise 0-0 berabere kalmıştı. (Fanatik)

2019-20 Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor
2019-20 Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe
2018-19 Alanyaspor 1-0 Fenerbahçe
2017-18 Trabzonspor 3-4 Alanyaspor
2016-17 Trabzonspor 0-0 Alanyaspor
2016-17 Alanyaspor 3-0 Trabzonspor

Son Dakika | Ersun Yanal bir ilk peşinde Kritik maç...

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