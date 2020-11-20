Son Dakika | Ersun Yanal bir ilk peşinde! Kritik maç...

Antalyaspor ile anlaşan deneyimli teknik adam Ersun Yanal, yeni takımında ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkacak. Süper Lig'de birçok takımda görev yapan Yanal, Alanyaspor'a karşı geride kalan dönemde 6 kez mücadele etti ve hiç galip gelemedi.

Geçen sezon Fenerbahçe ile Alanyaspor'a karşı deplasmanda 3-1 kaybeden iç saha maçında da 1-1 berabere kalan Yanal, 2018-19 sezonunda yine Fenerbahçe ile Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti.

2017-18 sezonunda Trabzonspor'da görev yaparken iç sahada 3-0 öne geçtiği Alanyaspor maçını 4-3 kaybeden Ersun Yanal, 2016-17 sezonunda yine Trabzonspor ile Alanya'da 3-0 mağlup olmuş, Trabzon'da ise 0-0 berabere kalmıştı. (Fanatik)

2019-20 Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor

2019-20 Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe

2018-19 Alanyaspor 1-0 Fenerbahçe

2017-18 Trabzonspor 3-4 Alanyaspor

2016-17 Trabzonspor 0-0 Alanyaspor

2016-17 Alanyaspor 3-0 Trabzonspor

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