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GeriFutbol Son Dakika | Ersun Yanal Antalyaspor'la 3.5 yıllığına anlaştı
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Haber Giriş: 11.11.2020 - 08:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ersun Yanal Antalyaspor'la 3.5 yıllığına anlaştı

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Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 3,5 yıllığına anlaştı. Tecrübeli teknik adam bugün kırmızı beyazlı takım ile antrenmanlara başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı. Kırmızı beyazlı ekip ile 3,5 yıllığına anlaşan tecrübeli teknik adam bugün antrenmanda takımın başında olacak.

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Kulüp gün içerisinde sosyal medya hesabından gerçekleştireceği açıklamayla yeni teknik direktörünü taraftarına açıklayacak.

 

Son Dakika | Ersun Yanal Antalyasporla 3.5 yıllığına anlaştı

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