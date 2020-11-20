Son Dakika | Ersun Yanal, Antalyaspor ile imzaladı! 'Hedefimiz zirve...'

Antalyaspor, Ersun Yanal için imza töreni gerçekleştirdi. İmza töreninde konuşan Yanal, şu sözleri kullandı;

Süreci doğru yönetmeye, skorlarla barışık yürümeye ihtiyacımız var. Bütün kariyerimde önem verdiğim en önemli şeylerden biri, takımların genç oyuncuları kazanmasıydı. Başkanımız ile konuştuğumuzda ilk heyecan, bu yatırımı yapması oldu. Altyapıda çok değerli bulduğum arkadaşlarım var. Hepsi önemli isimler. Böyle bir yapılanmanın içinde daha da ileri gitmek önemli. Hedef, Antalyaspor'u Avrupa'ya götürmek.

Ben sürdürülebilir başarı diyorum. Bir markayı oluşturduğunuzda, o markanın artık arka kümesi olmaz. Markayı yukarı taşıdıysanız, o marka hep orada duracaktır. Başkandan hissettiğim, bu markanın sürdürülebilir bir yarışın içinde olmasını istiyoruz. Antalyaspor'un her yıl zirvenin takımı olması, Avrupa'yı zorlaması ve örnek bir başarıya sahip olması hedefleniyor.

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