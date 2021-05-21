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GeriFutbol Son Dakika: Erol Bulut'un yeni takımı Gaziantep FK'dan ilk transfer! 19 yaşındaki Vladyslav Kobylianskyi...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Erol Bulut'un yeni takımı Gaziantep FK'dan ilk transfer! 19 yaşındaki Vladyslav Kobylianskyi...

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Son Dakika: Erol Bulut'un yeni takımı Gaziantep FK'dan ilk transfer! 19 yaşındaki Vladyslav Kobylianskyi...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Shakhtar Donetsk alt yapısında yetişen Ukraynalı oyuncu Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon kulübün alt yapısında antrenmanlara çıkan ve gösterdiği performansla dikkati çeken 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Vladyslav Kobylianskyi , Kulüp Başkan Vekili Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyesi Cihan Koçer ve Alt Yapı Koordinatörü İsmail Acar ile buluştu.

Görüşmede genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Erol Bulut resmen Gaziantep FKda
Erol Bulut resmen Gaziantep FK'da

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cevdet Akınal, gelecek vadeden bir futbolcuyu aralarına kattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün sadece bugününü değil geleceğini de emin ellere alabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapacağımız saha dışı işler kadar profesyonel futbol takımımızın da potansiyeli yüksek bir takım olmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, Ukrayna Genç Milli Takımları'nda da forma giymiş olan genç kardeşimiz ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Yaklaşık altı aydır alt yapımızda çalışmalarına devam ediyor ve gelen raporlar neticesinde profesyonel sözleşme imzalama kararı aldık. Kendisinden beklentilerimiz çok yüksek, çünkü potansiyelinin ne olduğunu bizler biliyoruz. İnşallah kendisi göstereceği performansla kısa süre içerisinde formamızı giymeyi başarıp, kısa süre içerisinde adından söz ettirmeye başlayacaktır."

Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Koçer de genç futbolcuların takım içerisinde bulunmasından dolayı heyecan duyduklarını ifade etti.

Son Dakika: Erol Bulutun yeni takımı Gaziantep FKdan ilk transfer 19 yaşındaki Vladyslav Kobylianskyi...

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