Son Dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! İmza an meselesi...
Gaziantep Futbol Kulübü’nde bu hafta sonu görevini bırakacak olan Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto’nun yerine getirilmesi düşünülen Erol Bulut ile % 90 anlaşma sağlandığı öğrenildi. Fenerbahçe’den ayrılan Bulut ile yöneticiler, temas kurarkan genç teknik adamın buranın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan ve Teknik Direktör koltuğunu sağlama almak isteyen Gaziantep Futbol Kulübü, Erol Bulut ile % 90 anlaşma sağladı. Erol Bulut’un 2 önemli isteğini kabul eden Gaziantep FK’da imza an meselesi.
BULUT’UN İSTEKLERİ OLDU
Gaziantep Futbol Kulübü yöneticileri ile görüşme sağlayan Erol Bulut’un yönetimden istekleri oldu. Futbolcuların maaşlarının düzenli ödenmesini isteyen Erol Bulut, aynı zamanda ilk 5 hedefi olan bir kadro oluşturulmasını talep etti. Bu teklifleri kabul eden Gaziantep Futbol Kulübü yöneticileriyle, Bulut arasında anlaşma sağlandı.
İMZA AN MESELESİ
Gaziantep Futbol Kulübü’nün yeni sezonda göreve getirmek istediği Erol Bulut ile yöneticiler arasında anlaşma sağlanırken imzanın an meselesi olduğu öğrenildi. Gaziantep yönetiminin, genç teknik adam ile % 90 anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılması bekleniyor. (Gaziantep Olay Gazetesi)
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