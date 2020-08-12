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GeriFutbol Son Dakika | Erol Bulut'un ilk maçı! Yeni transfer sahaya çıkacak...
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Haber Giriş: 12.08.2020 - 14:32,Son Güncelleme:

Son Dakika | Erol Bulut'un ilk maçı! Yeni transfer sahaya çıkacak...

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde ilk maçına İstanbulspor karşısında çıkacak.

Fenerbahçe yeni sezonun ilk hazırlık maçını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile yapacak.

Erol Bulut yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertli takım, İstanbulspor ile 14 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri de İstanbulspor karşısında forma giyecek.

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Son Dakika | Erol Bulutun ilk maçı Yeni transfer sahaya çıkacak...

 

Son Dakika | Erol Bulutun ilk maçı Yeni transfer sahaya çıkacak...

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