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Haber Giriş: 13.08.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Son Dakika | Erol Bulut'tan öğrencilerine jest! Tempo yükselmişti ama bu akşam...

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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Tempo yükselten teknik direktör Erol Bulut, bu akşam için öğrencilerine jest yaptı.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut çalışma temposunu yükseltti.

Sarı Lacivertli Futbolcular bugün yapılan sabah antrenmanında tempolu koşu çalışması gerçekleştirirlerken, bireysel olarak 6 km koşu seviyesine ulaştılar.

Oyuncular 65 dakika süren çalışma esnasında saatte ortalama 20 km üstü hızla tempolarını sürdürürlerken,sprint çalışması sırasına hız 25 km barajını da aştı.

Sıcak havada yüksek tempoda gerçekleştirilen çalışmada gösterilen özveri sonrası Teknik Direktör Erol Bulut oyunculardan birbirlerini alkışlamalarını istedi.

Bulut ayrıca akşam antrenmanını iptal ederek oyuncularına dinlenme fırsatı verdi. Takıma yeni katılan Zajc ve Novak ise akşam bireysel çalışma yapacaklar.

Sarı Lacivertliler çalışmalarını yarın akşam yapacakları antrenman ile sürdürecekler.

 

Son Dakika | Erol Buluttan öğrencilerine jest Tempo yükselmişti ama bu akşam...

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