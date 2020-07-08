Son Dakika | Erol Bulut'tan Galatasaray galibiyeti yorumu: 'Şans bizden yanaydı'

Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları;

Bu maç seyircileri yanıltmasın. 4-1 kazandık ama iyi oynamadık. Biz bu oyunu oynamıyoruz. Biraz fazla geri yaslandık ve Galatasaray'ı bekledik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Rakibin de pozisyonları vardı, onlar da atabilirdi. Şans bizden yanaydı.

G.SARAY'A 4 GOL ATMAK KOLAY DEĞİL

Galatasaray'a 4 gol atmak kolay değil ama daha fazla da olabilirdi. Ancak kazanmamıza rağmen istediğimiz oyunu oynamadık. Bu beni üzdü. Bazen böyle oluyor, ona rağmen 4-1 kazandık, mutluyuz.