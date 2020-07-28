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GeriFutbol Son Dakika | Erol Bulut'tan Fenerbahçe yanıtı
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Futbol
Haber Giriş: 28.07.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | Erol Bulut'tan Fenerbahçe yanıtı

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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası final maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kendisinin Fenerbahçe'nin başına geçeceği, futbolcularından NSakala, Papiss Cisse ve Bakasetas için ise büyük kulüplere transfer olacakları yönündeki haberlerin baskı konusu olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Bulut; "Bu konular hem futbolcu hem de teknik direktör için motive edici bir şey. Baskı değil. Finale bu motivasyonla çıkacağız. Dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Bu konular bizi daha da güçlendirir." diye konuştu.

Erol Bulut, Süper Lig'in son haftasında oynanan maç sonrası da Fenerbahçe ile ilgili; 'Kupa finalinden sonra her şey olabilir.' demişti.

Son Dakika | Erol Buluttan Fenerbahçe yanıtı

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