Son dakika: Erol Bulut'tan Fenerbahçe, Milli Takım, Steven Caulker, Stefan Kuntz ve yabancı sınırı açıklaması

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, TRT Spor'a konuştu. Gaziantep FK'nın hocası Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

"KUNTZ DOĞRU İSİM"

"Kuntz'un zamana ihtiyacı var. Ancak doğru kişiye karar verdiklerini düşünüyorum. U-21'de yaptıkları önemli. Gençlerle çalışmayı seven birisi. Türkiye'yi ve Türk insanını tanıyor. Aynı dönemde oynadık. Türk insanının karakterini biliyor. Maçları yaşayan bilir. Nasıl bir heyecanla, istekle galip gelmek istiyorsunuz..."

"HAMİT ALTINTOP'UN YARDIMIYLA İLK 11 KURULDU"

"Takımın geneline bakınca gerçekten çok kaliteli oyuncularımız var. Bu duruma bu futbolcularla gelmememiz gerekiyordu. Bu futbolcular bunu kanıtlamıştı aslında. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bir düşüşe girdik. Tüm futbolcular bir düşüşe girdi, kötü olan taraf bu. Bundan sonra daha iyi bir motivasyonla devam edeceklerdir. Kuntz ve ekibi daha çok maç izleyecektir. Daha tanımadığı, izlemediği futbolcular var. Hamit Altıntop'un yardımıyla ilk 11 kuruldu. Oyunu konuşmayalım, konuşursak çok uzun sürer. Takımın arzusu, isteği, son 10 dakikadaki baskısı 90 dakikaya yayılmalı."

SERDAR DURSUN, MUHAMMET DEMİR VE ADEM BÜYÜK

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"Bence geçen sene Muhammet Demir çağrılmalıydı. Forvet bölümünde sıkıntısı var. Burak evet kaliteli ama yaşı 35-36. Arkadan getirmemiz gerekiyor. Muhammet 17 gol attı, bu güzel bir rakam. Bir iki maçta Adem Büyük de değerlendirilebilirdi. Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun'un yaptıkları ortada geçen sene. 29 golle Almanya 2. Ligi'nde gol kralı olmak kolay değil. O lig çok sert bir lig. O da çağırılmalıydı geçen sene. O zamanki hocanın tercihi, saygı duymak lazım. Kuntz ve ekibinin değişime gideceğini düşünüyorum."

"YABANCI SAYISIYLA ALTYAPI NE ALAKA?"

"Yabancı sayısı neden düşüyor? Yabancı sayısını düşürmenin altyapıyla ne alakası var? Bana bunun birisini anlatması lazım. Bir alakası yok ki. U-19'da oynayan futbolcuların kaçı şu an takımlarında oynayacak kapasitede? U19'dan çıkan bir futbolcu zaten altyapıda doğru eğitimi almadığından dolayı A Takım'a geldiğinde pozisyon alma gibi konularda ekstradan yine bir şeyler öğretmeniz gerekiyor. Yabancı sınırında yerli kendisini zorlamak zorunda kalıyordu ancak şimdi 3 tane oynatmak zorundasın. Benim düşüncem zaten serbest olması gerektiği. Avrupa'ya gittiğinizde ne oluyor? Elendik, neden elendik? Yerli oyuncun kaliteli değilse Avrupa'da ne yapacaksın? Yabancı sayısı serbest olmalı. Sen 14 yabancı kullanmaya mecbur değilsin ki. Benim yerlim iyiyse ben neden yabancıyı transfer edeyim?"

"FENERBAHÇE'NİN BAŞARISINDA PAYIM VAR"

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"Benden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı. Avrupa kupalarına katılmasında payımız olduğunu düşünüyorum."

"AVRUPA'DAN TEKLİFLER VARDI AMA FENERBAHÇELİ OLDUĞUM İÇİN FENERBAHÇE'YE GİTTİM"

"Kariyer planlamamı her zaman en üst seviyeye koyuyorum. Benim için hiçbir zaman hedef bitmez. Gaziantep'te 3 sene imzalamamın sebebi bir şeyleri kanıtlamak istememiz. Bazı şeylerin tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz. Pişman olduğum bir şey yok hayatımda. Avrupa hedefim var. Fenerbahçe'ye gitmeden önce de teklifler vardı. Herkes Fenerbahçeli olduğumu biliyor o yüzden Fenerbahçe'ye gittim."

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"CAULKER'I FENERBAHÇE'YE ÇOK İSTEMİŞTİM"

"Caulker zaten kaliteli bir futbolcu. Karakterli de bir insan. Bizimle çok iyi bir çıkış yapmıştı ve haklı olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Caulker'ı Fenerbahçe'ye çok istedik ama olmadı. Başka oyuncuları da istedik onlar da olmadı. Bir arada çalışmamızın faydası olduğunu düşünüyorum. Gaziantep'te de Alanya'daki performansı göstereceğini düşünüyorum."

"YERLİ HOCALARA SALLANMASIN! YABANCILAR GELİP NE YAPTI?"

"Türk hocalarına baktığımızda Avrupa'ya gitmeleri hocalara bir şeyler katmış olacak. Diğerleri de bu durumu örnek alacak. Bu ülkeye büyük isimler de geldi yabancı olarak, ne yaptılar? Hep beraber kendimizi geliştireceğiz. Türk hocaların kötü bir konuma konması yanlış. Yerli hocalara sallamamamız gerekiyor. Bu ülkeye yabancı hocalar da geldi, ne yaptılar? Prandelli'si, Mancini'si, Del Bosque'si... Say Allah'ım say. Yabancılar ne yaptı da yerli hocaları bu kadar yerin dibine batırıyorlar?"

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"SİSTEM SADECE LANGIRTTA SABİTTİR"

"Sistem sadece 3-5-2, 3-4-3 değildir. Oyun içinde birçok değişken var. Sistem sadece langırt masasında sabittir. Ön liberonuz iki stoper arasına girdiğinde 5'li defansa dönüyorsunuz. Oyun içerisinde zaten sistem değişiyor. Önemli olan futbolculardan sahada ne istiyorsun, futbolcular bu istediğini sana sahada verebiliyor mu. Bu önemli."

GAZİANTEP FK VE SÜPER LİG YORUMLARI

"Geldiğimizde son 2 senede oynanan 5-3-2'lik sistemi devam ettirme düşüncemiz vardı. Biraz daha önde ve topa sahip olma düşüncemiz vardı. İyi oynamamıza rağmen kaybettiğimiz maçlar var. Bireysel hataları fazla yaparsan rakip seni cezalandırıyor. Detaylar maçın sonucunu belirliyor. Bu sene biz hedefimizi açıkladık. Geçen seneden daha iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Transferlerimiz takıma yeni adapte oluyor. Maxim sakatlıktan çıktı. İyi bir çıkışımız var. İnşallah bunu sezon sonuna kadar iyi bir şekilde götürürüz. Alanya olsun, Malatya olsun ve Fenerbahçe'yi de katabiliriz buna.

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"Hatay geçen sene de çok iyi performans gösterdi. Ömer Hoca çok iyi işler yapıyor orada. Bizim Hatay'a gidişimiz olacak, dönüşümüz de 3 puanla olacak inşallah. Ligimizde istikrarlı bir galibiyet serisi yakalayan yok. 1 hafta önce çok iyi oynayan takım, bir hafta sonra bambaşka bir performans sergileyebiliyor. Bu ligde herkesin herkesi yenebileceğinin göstergesi. Kesin ben kazanırım diyen bir takım yok diye düşünüyorum. Ligin sonunda belki futbolcu kalitesi yüksek olduğundan dolayı büyük takımlar daha önde olacak gibi. Bugüne kadar hep öyle oldu hemen hemen. Şampiyonluk yarışının büyük takımlar arasında geçeceğini düşünüyorum."