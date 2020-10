Son Dakika | Erol Bulut ve Ali Koç'tan transfer itirafı: 'İçim parçalanmıştı...'

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve başkan Ali Koç basın toplantısı düzenledi. Ali Koç ve Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde;

ALİ KOÇ

Bir Mohikan daha tanıtıyorum size. İkisinin de Trabzonlu olması ilginç bir tesadüf. Erol Hocamı daha az tanıyorum. Bu sürecin başına kadar oturup görüşmüşlüğümüz yoktu. Peki hocamızı nasıl seçtik? Bu süreci anlatalım biraz.

Başkan takımlarda da transferler oluyor. Eleştişriler oluyor ama Fenerbahçe ve Ali Koç daha fazla eletiriliyor. Ersun Yanal ile yolları ayırdığımızda Emre'yi yarı hoca yarı futbolcu olarak kullanırken çok tenkit edildik. Haklı eleştiriler olabilir ama yapacağımız tercihin doğru olmadı için uzun süre çalışmamız gerekiyordu. Hayalim tek bir hocayla görev süremi tamamlamaktı ama olmadı. O dönemde Emre ile çok konuştuk. Emre yanına bir futbol aklı olan, aklına güvendiği bir hoca ismini koymuştu. Oradan altyaplara köprü olacak isimdi ama o kişi olmamıştı. Aynı profilde Tahir Hoca ile konuşuldu ve Tahir hoca elini taşın altına koydu. Kolay değildi ama sağ olsun elinden gelenin en iyisini yaptı. O günlere dönersek Fenerbahçe'nin 2 ve 3. olabilme imkanı vardı. Rakiplerimiz çok puan kaybetti. Biz pandemi dönemini orta şeker geçirdik. Biraz daha fazla puan alabilirdik ama olmadı.

''GÖNLÜMÜZDEKİ TEK TÜRK HOCA EROL BULUT'TU''

O dönem sonrası yepyeni bir hocamız olsun ve bu 8 haftayı takımı tanımakla geçirsin ve yeni sezon yapılanmasını daha rahat yapabilsin diye düşünüyorduk. Çok hoca ile görüştük. Gönlümüzde olan tek Türk hoca Erol Bulut'tu. Basında yazan yabancı isimler doğruydu ama Türk teknik adamlar yanlıştı. Bazı isimler medyada çok güzel köpürtülüyor. Sonradan ilgili kulüpten adım gelmeyince 'Fenerbahçe'yi kabul etmedim' diyorlar. Toplam 4 hoca aldık gündemimize. Bu dönemde Erol Hoca Alanyaspor ile başarılı sonuçlara imza atıyor. Kupa finaline gidiyor. Emre ile konuştum ve ligler başladıktan sonra Alanya Başkanı Hasan Beyi aradım. Ligler başladıktan sonra müsaadenle hoca ile görüşmek istediğimi söyledim. O da haklı olarak 'Görüşmemenizi tercih ederim' dedi. Çünkü kupa finaline gidiyorlardı.

''EROL HOCANIN OYNATTIĞI FUTBOL AÇIK ARA ÖNDE ÇIKIYORDU''

Sonra enteresan gelişmeler oldu. Bunlardan bir tanesi; yapay zeka kullanılarak, istatistiksel rakamlar kullanarak bizimle ismi anılan hocaları değerlendiren isimleri araştırdılar. Yurt dışından gelen raporlara bakarak Erol Hocamızın oynattığı futbol, açık ara önde çıkıyordu. Sezon sonunu bekleme kararı aldık ve iyiki de beklemişiz. Hocamızla son 2-3 ayda çok kaynaşma imkanı buldum. Yemek yedik, futbol oynadık, konuştuk. Emre ile aralarında çok iyi bir ilişki var. Trabzonlu oldukları için ters bir durumda araları nasıl olur bilemiyorum. Şu anda çok iyi bir noktadayız. Kulübün özünden gelen, kulübün formasını giymiş öz evladı olan insanlara takımı emanet ettik. Hocamız her takımında üstüne koyarak devam etti. Kendisini ispatladı. İnancım kariyerinin zirvesine Fenerbahçe'de çıkacak. Biz olalım ya da olmayalım, bu kulübe uzun yıllar hizmet edecektir. İki tarafın hayallerinin ve hedeflerinin uyuştuğu bir ortam gördük. Hocamla konuşurken onun çok kararlı, ilkeli, gerektiğinde yumruğunu masaya vurup 'Bu konuda benim dediğim olur' demesi benim ilkelerimle çok uyuştu. Sonrasında anlaşma sürecini yaşadık. Görüşmemiz kısa sürdü diyebilirim. Başka teklifler de vardı Erol Hoca'ya. Geç kalsak belki başka bir kulübe gidecekti ama söz konusu Fenerbahçe olunca çok fazla düşünmek zorunda kalmadı. Bu formayla şampiyonluk yaşayan hocamız ve Emre, inşallah yeni görevlerinde de şampiyonluklar tadacaklardır.

''BAŞARI VARSA HEPİMİZİN''

Bizi şimdiden şampiyon ilan ettiler. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bir de şu görüş var: 'Emre gerekeni yaptı, yönetim gerekeni yaptı. Artık başarısızlık hocanın olur'. Böyle bir şey yok. Hepimizin çorbada tuzu var. Hocamız istediği oyunu oynatsın, başarılar alsın. Biz maaşları ödeyemezsek başarı gelmez. Başarı varsa hepimizin, başarısızlık varsa başkan ve yönetimindir. Başarı gelmezse biz doğru imkanları sağlayamamışız demektir.

''EROL HOCA KENDİ EKİBİYLE GELDİ''

Erol Hoca buraya kendi ekibiyle geldi. İletişimcisi, kaleci antrenörü, performans hocası var. Bizim ekiple hocanın ekibi nasıl kaynaşacak diye merak ediyorduk. Çünkü benim kurmak istediğim sistem kurumsal hafızaya dayanıyordu. Her gelen hocayla sistem ve kişiler değişmemeli. Hocamızın ekibiyle mevcut ekibin kaynaşması bizi çok mutlu etti.

''EROL HOCA KENDİNE HAS BİRİ''

Gerek idmanlar olsun, gerekse duran toplar olsun. Çok iyi rakamlar ortaya çıkıyor. Erol Hoca kendine has biri. Bakmayın yumuşak göründüğüne. Yumruğunu masaya vurabiliyor. Liderlikte bu çok önemlidir. Burada 3 tane karakteri kuvvetli insan yan yana oturuyor. Önemli olan bu 3 insanın biribirini tamamlamalı. Ayrıca Volkan Ballı'nın da görevi çok önemli burada. Takım içindeki harmoni açısından.

''HOCAMDAN TEK İSTEĞİM...''

Alternatifli ve derin kadro bugünü takvimde çok önemli. Hocamdan tek isteğim herkesin her maçta oynayacağına inanması. Bunun iletişiminin oyuncularla çok iyi yapılması. Saha içi ve yedek kulübesinin rekabeti yüksek olmalı. Şu anda bu konuda önemli adımlar attık. Erol Hocama hoş geldin demek istiyorum. İyi ki beklemişiz, sabretmişiz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah senin liderliğinde başarılara koşarız.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN UMUTLANDIRIYOR'

Hocanın ve Emre'nin gözünde gördüğüm ışık, pozitif hava. Takımda gollerden sonraki reaksiyonlar, Samandıra'daki hava beni çok umutlandırıyor. Etrafımdaki insanların da görüşleri beni umutlandırıyor. Trabzon maçının devresine mağlup girerken 'Eyvah, yine yenileceğiz. Bu hafta Mohikan'ı tanıtacaktık. Emre ve hocanın basın toplantısı var. Ne yapacağız.' diye düşünürken ikinci yarıda müthiş bir oyun oynadık. Geçen gece FBTV'de maçın tekrarını izledim. İkinci yarı çok iyi oynamışız. Gün geçtikçe daha iyi olacağız.

ALİ KOÇ ADAY OLACAK MI?

Sürekli başarı elde eden kulüplerde yönetim sürekliliği de önemli. İlk başta 2 dönem için aday oldunuz. En uyumlu ekibi 3. senenizde yakaladınız. 2. dönem için aday mısınız?

Şu anda seçim düşünmüyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey başarıya ulaşmak. 2 dönem dedim ama seçim düşünmüyorum şu anda. Seçimlere ne kadar aday katılırsa katılsın seçimler sezona yansıyor. İyi giderken birileri çıkıp aday oldu takımı etkiledi görüşüne inanmıyorum. Fenerbahçe için iyi düşünen kim varsa aday olsun.

Ali Koç'un vizyonu ortada. Emre Belözoğlu da transfer döneminde önemli işler yaptı. Erol Bulut'un da çıkışı var son yıllarda. Ülkemizde başarılar yerel hedefte. Avrupa'da başarı sizin için ne kadar önemli?

İlk hedefimiz ligde başarılı olmak. Sonra kupa hedefimiz var. Bunu başardıktan sonra inşallah kendimizi Şampiyonlar Ligi'ne atıp o zaman yapacağımız transferlerle Avrupa'da başarıyı düşünmek. Ama bugünkü hedefimiz 29. şampiyonluk.

Bu yıl çok transfer yapıldı. Siz taraftar Ali Koç olarak favori oyuncunuz hangisi?

Bu soruya cevap vermemem gerekiyor ama bir konuya değinmem lazım. Gökhan Gönül buradan ayrıldığında benim içim parçalanmıştı. Gökhan Gönül, burada oynadığı sürede aldığı parayı seneye bölerseniz en az ücret alan oyuncu olur. Ayrılış şekli paradan dolayı olduğu yansıtıldı. Beşiktaş ile buraya geldiğinde yaşanan olaylar. O olayları kimlerin yaptığını da biliyoruz. Buraya döneceğini düşünmüyordum hiç. Ben isterim, Emre istemez, hoca istemez onu bilemem ama başkanlığımda onun dönmesi beni çok mutlu etti. Allah nazardan saklasın çok da iyi oynuyor. Fenerbahçe Başkanı olarak Gökhan Gönül'ün aramızda olması beni çok mutlu ediyor. 1-2 tane daha oyuncu var yılın transferi olacak dediğim ama onları söylemeyeyim.

EROL BULUT

Öncelikle Emre Belözoğlu'nu görevinde başarılar diliyorum. Türkiye'nin en büyük kulübünde göreve başladım. Başkanımıza ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Burada şampiyonluk yaşamış bir futbolcuyum. 4 yıl futbol oynadım. Beklentilerin farkındayım. Malatya ve Alanya'da yaptığımız işler var ama buradaki beklentilerin farkındayım. Beklentilerin der farkındayız. Kendi ekibim, Emre Belözoğlu ve futbolcular olarak tek hedefim 29. şampiyonluğu camiamıza yaşatmak. Bu kolay olmayacak tabii ki.

''MİLLİ MAÇ ARASINDAN SONRA HERKESİN İSTEDİĞİ FENERBAHÇE...''

18 yeni transfer yaptık. Kısa bir süre içinde her şeyi toparlayıp sistemi oturtmak gerekiyordu. Normalde kamplar 7-8 hafta oluyordu, bu sezon 4 hafta kamp yapabildik. Her gün yeni oyuncular geliyordu, kimileri de ayrılıyordu. Eksiklerimiz var ama inşallah en iyi şekilde birkaç hafta içerisinde oynayacağız. Geçen 2 haftada hücum anlamında her şey iyiye gidiyor. Savunmada bireysel sıkıntılar oluyor ama bunları çözeceğiz. Milli maç arasından sonra herkesin istediği Fenerbahçe'yi sizlere izleteceğiz. Bu işe ben değil biz olarak yola çıktık. Bu şekilde yola çıktık ve inşallah bunu başaracağız.

Trabzonspor maçında yedek futbolcular da sahadakiler kadar gole seviniyordu. Bu oyuncuların motivasyonunu nasıl sağlıyorsunuz?

Oyundan çıkan oyunculara nasıl mesajlar veriliyor? Önemli olan alacağımız galibiyet ve Fenerbahçe'nin başarısı. Bu başarı için kurduğumuz bir ilk 11 var. Bunu tek başıma yapmıyorum, ekibimle konuşuyoruz. Zaman zaman istenen performans olmuyor, hatalar oluyor. Takımımızda önemli isimler var ama onların da performans düşüşleri olabilir. 26 futbolcumuz var, gençlerimiz var. Her oyuncu hazır olmak zorunda. Hiçbirini ayrı tutmuyorum. Başarı için kimden en iyi verimi alırsak sahada onunla yola devam edeceğiz.

Teknik ekibimiz de çok geniş. Biz de ekip olarak bir 11 çıkarabiliriz. Ben veya yardımcılarımız kadroya giremeyen oyuncularla bire bir görüşmeler yapıyoruz. Novak Trabzonspor'da, Mert Hakan Sivasspor'da çok iyi işler yaptı. 40 haftalık bir lig ve kupa maçları var. Herkes görev alacak. Herkesi birbirini destekleyecek. Görev geldiğinde en iyi işi yapacak.

Son 10 yılın en iyi kadrosu kuruldu. 7 yıldır gelmeyen bir şampiyonluk var. Baskı var mı üzerinizde?

Fenerbahçe'ye imza attıysanız baskının olacağını bilmeniz gerelkiyor. Bunları bilerek imza attım. İşimiz zor, kimseye söz veremiyoruz. Kesin şampiyon olacağız diye bir şey yok. Futbol sahada oynanıyor. Oynayarak, doğru kararlar vererek hedefe gitmeye çalışacağız. Süleyman Arat: 18 yeni transfer yapıldı. Lider oyunculara ve ekipteki liderlere bakıldığında çok güçlü karakterler var.

Emre Belözoğlu, Ali Koç, Volkan Demirel, Sosa... Ne düşünüyorsunuz bu durumla ilgili?

Emre ile takım arkadaşı olma ihtimalimiz vardı Newcastle'da. Oraya gittiğimde Emre'nin evinde kaldım. O dönem Newcastle 2 maç kaybetti ve hocayı yolladılar. Bizim transfer de iptal oldu. Güçlü karakterlerin olması önemli. Her şeyi konuşarak çözüyoruz. Gün gelecek puanlar ve maçlar kaybedeceğiz. Benim görüşüm oturup konuşarak bu işler yola koyulur. Farklı şekilde olmaz. Her şeyi Fenerbahçe için yapacağız.

Yapılan çok transferlere rağmen takım için uyum çok yüksek gözüküyor. Bunu nasıl sağladınız?

Bakış açısına bağlı bu durum. Her şey güzerl gidiyor. Uyum sorunu az seviyede de olsa var hala. Milli aradan sonra her şey daha iyi olacak. 18 oyuncu aldık, yeni bir takım kurduk. Bazı takımlar 3-4 transfer yaptı. Bizim transferler sürekli geldi. Herkes ilk günden birlikte çalışmadı ama her şey yolunda gidiyor. Daha iyi olacağız.

Oyuncularla aranızda yaş farkı olmaması sizin için bir avantaj mı? Şampiyonluk yarışında rakibiniz kim?

Futbolcular bizi çok iyi karşıladı. Çok yardımcı oluyorlar. İletişim ve arkadaşlık üst seviyede. Takımı sabah erken saatlerde çağırıp öğle yemeğinden sonra bırakıyoruz. O kaynaşmayı en iyi şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Yarışı konuşmak için çok erken. Alanya lider, biz ikinci sıradayız Galatasaray 3. Lig 40 hafta. Oynanacak çok maç var. Konuşmak için erken.

Duran toplardan attığınız goller var bu sezon. Rakibe göre mi çalışıyorsunuz yoksa rakip kim olursa olsun her gün duran top çalışıyor musunuz?

Beni idmanlarımın bir günü duran toptur. Malatya'da da, Alanya'da da böyleydi. Bazen oyunu açamıyorsunuz. Duran toptan golü bulup maçı alabiliyorsunuz. Erken dakikada duran toptan gol bulup zor maçı 3-4'e götürebilirsiniz. Bazen de 90. dakikada 0-0 giden maçı duran topla kazanabilirsiniz. Duran top konusunda çalışmalarımız var, devam edecek.

Sezon başında 6. haftadan sonra gerçek Fenerbahçe'yi izlersiniz demiştiniz. Şimdi görüşünüz nedir?

Eksiklikler var, Her şey %100 değil. Çalışarak ilerleyeceğiz. İnşallah zamanla üzerine koyarak gideceğiz. Hücum ve savunmadaki geçiş oyunlarından ne kadar mutlusunuz? Modern futbolda bu çok önemli. Futbolda geçiş oyunları çok önemli. Eksikliklerimiz var ama bu eksikleri gidereceğiz. Basit hataları da gidermemiz gerek. Oyunumuzda bunlar var. Daha iyi olacağız.

Erol Bulut Fenerbahçe'de hangi tarz teknik adam olmayı tercih edecek?

Malatya'da ve Alanya'da eldeki malzemeye göre sistem yapmanız gerekiyordu. Yine de ben kafamdaki sistemi takıma en iyi şekilde anlatmaya çalıştım. Burada yaptığımız transferler benim sistemime göre. Emre ile konuşup yaptık bunları. Geçen yıllarda bir mevkide yoğunluk vardı, kanatta ise eksiktik. Biz ne oynatmak istediğimizi iyi biliyoruz. Transferleri de ona göre yaptık. Sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Eksiklikler var ama bunları gidermeye çalışıyoruz. 3-1 kazandığınız maçta da eksikleri görüp düzelteceğiz.

Altyapı ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Türkiye'de altyapı işini en iyi Altınordu yapıyor. Bizim de geçen sezon sonundan başlayan atılımımız var Emre Belözoğlu ve Tahir hoca ile başlayan. 5'e 2 ile altyapı gelişmez. Avrupa'daki altyapı takımları bizden çok ileride. Altyapı çalışması daha farklı olması gerekiyor. U15, 17, 19 takımları çok önemli. Ora yetişen oyuncu doğrudan A takıma monte olacak şekilde yetişmeli. Barcelona altyapısını biliyoruz. Barcelona B takımı 2. ligde oynuyor. Rezerv lig başlayacaktı ama pandemi sebebiyle başlamadı. Daha önce başlaması gerekirdi bunun. Bütün Süper Lig takımlarının ikinci bir takımı olmalı. 3. lige kadar oynayabilir ama yukarı çıkamaz. Bu sistemle genç futbolcuların o liglerde en iyi şekilde değerlenmesi gerek. Antrenmanlar olmaz bu. Bazen eleştiri alıyoruz Ömer Faruk neden oynamıyor diye. Ligde çok dakika almayan bir genç oyuncuyu sahaya atıp kaybedebilirsiniz. Buna dikkat etmek gerekir.

Fenerbahçe'de mağduriyetler var. 3 Temmuz, limitler vb... Bunu değiştirmek için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Biz olumlu bakıyoruz olaya. Benim için sahada olan önemli. Sahada her şey doğru yürütüldüğünde, hakem veya VAA kastediliyorsa onlar işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Zaman zaman uyfak tefek hatalar olabilir. Biz elimizden geleni yapıp hedeflediğimiz başarıya ulaşmak istiyoruz.

