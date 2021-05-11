Son dakika: Erol Bulut için Gaziantep FK başkan adayı Cevdet Akınal'dan açıklama!

Sezona Fenerbahçe'de başlayan ve ikinci yarının ortalarında Sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran Erol Bulut'un ismi Gaziantep FK ile anılıyor. Gaziantep FK'da başkan adayı Cevdet Akınal, Erol Bulut'la ilgili konuştu.

Radyospor'a açıklama yapan Cevdet Akınal; "Erol Bulut ile görüştük. Erol Bulut ile bayramdan sonra tekrardan masaya oturacağız ve anlaşacağız." diye konuştu.

YUNANİSTAN'TAN AEK VE PANATHINAIKOS TALİP

Süper Lig'de Gaziantep FK ile ismi geçen Erol Bulut'a Yunanistan'dan da AEK ve Panathinaikos'un talip olduğu yönünde haberler çıkıyor.

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