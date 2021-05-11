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GeriFutbol Son dakika: Erol Bulut için Gaziantep FK başkan adayı Cevdet Akınal'dan açıklama!
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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

Son dakika: Erol Bulut için Gaziantep FK başkan adayı Cevdet Akınal'dan açıklama!

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Son dakika: Erol Bulut için Gaziantep FK başkan adayı Cevdet Akınal'dan açıklama!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut için Gaziantep FK başkan adayı Cevdet Akınal'dan resmi açıklama geldi.

Sezona Fenerbahçe'de başlayan ve ikinci yarının ortalarında Sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran Erol Bulut'un ismi Gaziantep FK ile anılıyor. Gaziantep FK'da başkan adayı Cevdet Akınal, Erol Bulut'la ilgili konuştu.

Radyospor'a açıklama yapan Cevdet Akınal; "Erol Bulut ile görüştük. Erol Bulut ile bayramdan sonra tekrardan masaya oturacağız ve anlaşacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut için bomba iddia Avrupadan yeni adresi...
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut için bomba iddia! Avrupa'dan yeni adresi...

YUNANİSTAN'TAN AEK VE PANATHINAIKOS TALİP

Süper Lig'de Gaziantep FK ile ismi geçen Erol Bulut'a Yunanistan'dan da AEK ve Panathinaikos'un talip olduğu yönünde haberler çıkıyor.

Son dakika: Erol Bulut için Gaziantep FK başkan adayı Cevdet Akınaldan açıklama

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