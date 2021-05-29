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GeriFutbol Son dakika: Erol Bulut, Gaziantep FK'ya neşteri vurdu! 3 isimle yollar ayrıldı
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Futbol
Haber Giriş: 29.05.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

Son dakika: Erol Bulut, Gaziantep FK'ya neşteri vurdu! 3 isimle yollar ayrıldı

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Son dakika: Erol Bulut, Gaziantep FK'ya neşteri vurdu! 3 isimle yollar ayrıldı

Erol Bulut'u takımın başına getiren Gaziantep FK, teknik direktörünün raporu doğrultusunda Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarını ayırdı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarımız ayrılmıştır.

Oyuncularımıza kulübümüze yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Son dakika: Erol Bulut, Gaziantep FKya neşteri vurdu 3 isimle yollar ayrıldı

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