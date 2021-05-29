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Son dakika: Erol Bulut, Gaziantep FK'ya neşteri vurdu! 3 isimle yollar ayrıldı
Erol Bulut'u takımın başına getiren Gaziantep FK, teknik direktörünün raporu doğrultusunda Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarını ayırdı.
Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarımız ayrılmıştır.
Oyuncularımıza kulübümüze yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
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