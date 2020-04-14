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Futbol
Haber Giriş: 14.04.2020 - 23:09,Son Güncelleme:

Son dakika | Erol Bulut Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı

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Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik direktörü Erol Bulut, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

TRT Spor instagram canlı yayınına katılan Erol Bulut, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Adının Fenerbahçe'yle anılmasıyla ilgili konuşan Bulut, "Her zaman söyledim. Kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Her şeye her anlamda hazırım. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her hocanın bir hedefi olmalı. Benim de hayallerim ve hedeflerim var. Herkesin büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır. " sözleriyle Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi.

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