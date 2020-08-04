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Hürriyet
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Futbol
Mustafa Akın - Olgucan KAlkan / DHA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 18:33,Son Güncelleme:

Son Dakika | Erol Bulut Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Erol Bulut, İstanbul'a geldi. Alanyaspor ile sözleşmesi biten Bulut, dün eski takımına veda etmişti. Sarı-lacivertli takımın, önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi başlıyor. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başında başarılı bir grafik çizen 45 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibine veda etti ve sarı-lacivertli takımla anlaştı.

Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye imza atacak olan Erol Bulut, Almanya'daki kısa tatilinin ardından İstanbul'a geldi. 

EŞİ UÇAKTA RAHATSIZLANDI

Erol Bulut'un eşi uçakta bir rahatsızlık geçirdi. İnişten sonra Erol Bulut, eşini görevlilerin yardımıyla tekerlekli sandalyede acil sağlık alanına götürdü. DHA muhabirlerinin 'Hocam hoş geldiniz, bir şey söylemek ister misiniz?' şeklindeki sorusuna Bulut; 'Şu an konuşacak durumda değilim arkadaşlar, görüyorsunuz... Birkaç gün içerisinde gereken açıklama yapılır' diye yanıt verdi.

Sezon sonu Almanyada ailesiyle tatil yapan ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanına gelen Erol Bulut, eşinin uçakta tansiyonunun düşmesinden dolayı havalimanı ilk yardım bölümüne geçti. Burada gerekli muayenesi yapılan Erol Bulutun eşinin herhangi bir sağlık sorunu olmamasından dolayı alandan ayrıldı. 

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