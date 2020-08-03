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Futbol
Haber Giriş: 03.08.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

Son Dakika | Erol Bulut bugün veda ediyor! Fenerbahçe...

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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün yapacağı yazılı açıklamayla Akdeniz temsilcisine veda edecek.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, bugün yapacağı yazılı açıklamayla kulübüne veda edecek.

TRT Spor'da yer alan habere göre; önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye imza atması beklenen başarılı teknik adam, bugün yapacağı yazılı açıklamayla Aytemiz Alanyaspor macerasını noktalayacak.

İlerleyen günlerde İstanbul'a gelecek olan Erol Bulut, sarı lacivertli takımla sözleşme imzalayacak ve yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Erol Bulut, Almanya'da ailesiyle birlikte tatilini sürdürüyor.

Son Dakika | Erol Bulut bugün veda ediyor Fenerbahçe...

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