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GeriFutbol Son Dakika | Erol Bulut Alanyaspor'a veda etti, iki yardımcısıyla Fenerbahçe'ye geliyor!
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Haber Giriş: 30.07.2020 - 09:39,Son Güncelleme:

Son Dakika | Erol Bulut Alanyaspor'a veda etti, iki yardımcısıyla Fenerbahçe'ye geliyor!

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Son Dakika | Erol Bulut Alanyaspor'a veda etti, iki yardımcısıyla Fenerbahçe'ye geliyor!
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Alanyaspor'da Erol Bulut, son maçına çıkarak oyuncularla vedalaştı. Fenerbahçe'ye imza atacak Bulut'un iki yardımcısı belli oldu. Listede Mehmet Yozgatlı bulunmuyor.

Fenerbahçe ile anlaşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut dün akşam Turuncu-Yeşilliler’in başında son maçına çıktı. Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sona eren genç hoca, uzun süredir görüştüğü Fenerbahçe ile her konuda anlaştı. Genç hoca futbolculuk döneminde formasını giydiği Kanarya'ya 21 sene sonra teknik adam olarak geri dönecek.

Alanya'ya veda etti! Fenerbahçe'nin başına geçiyor

Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da kısa sürede yakaladığı başarılarla dikkat çeken Erol Bulut yeni bir sayfa açıyor... Dün akşam son kez Alanyaspor'un başında sahaya çıkan genç teknik adamın, finalin ardından yönetim ve oyuncularla vedalaştığı öğrenildi. Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sona eren Bulut, uzun süredir görüşme halinde olduğu, futbolculuk döneminde de formasını giydiği Fenerbahçe'ye imza atacak.

Kondisyoner ve analizci getiriyor

Taraflar arasındaki tek sorun da dün çözüldü. Başarılı çalıştırıcı, ekibini de Kanarya'ya getirmek istiyordu ancak yönetim bu duruma müsaade etmemişti. Son yapılan görüşmede Sarı-Lacivertliler, Bulut'un beraberinde iki antrenörünü daha getirmesine izin verdi. Bu doğrultuda genç hoca, analist İbrahim Kemal Menderes ile kondisyoner Pantelis Pantelopoulos'u yanında Fenerbahçe'ye götürecek.

Son Dakika | Erol Bulut Alanyaspora veda etti, iki yardımcısıyla Fenerbahçeye geliyor

Genç yaşına rağmen devraldığı takımları ayağa kaldıran Erol Bulut artık Fenerbahçe'nin başarısı için mesai harcayacak. Resmi imzaların en kısa zamanda atılması bekleniyor.

 

Son Dakika | Erol Bulut Alanyaspora veda etti, iki yardımcısıyla Fenerbahçeye geliyor

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