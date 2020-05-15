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Futbol
Haber Giriş: 15.05.2020 - 16:04,Son Güncelleme:

Son Dakika: Erol Bulut açıkladı! Fenerbahçe teknik direktörlüğü...

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Son Dakika: Erol Bulut açıkladı! Fenerbahçe teknik direktörlüğü...
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Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, sarı lacivertli takımla ilgili soruya yanıt verdi.

Fenerbahçe'de ismi en çok anılan yerli teknik adamlardan biri olan Erol Bulut, sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sabah'ın haberine göre; Sarı lacivertli ekip ile ilgili soruya, "Artık bu konuda konuşmaya gerek yok" karşılığını veren Bulut, şöyle devam etti: "Alanyaspor ile sözleşmem bulunuyor ve ortada ne resmi bir teklif ne de görüşme var. Artık bu konuda konuşmayacağım. Benimle görüştüğünü söyleyenler varsa, bu soruya onlar cevap versin."

4 Mayıs'tan bu yana Alanyaspor ile çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bulut, "Tedbiri de elden bırakmıyoruz. Maçların başlamasını bekliyoruz" dedi.

Son Dakika: Erol Bulut açıkladı Fenerbahçe teknik direktörlüğü...

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