Son Dakika: Erol Bulut açıkladı! Fenerbahçe teknik direktörlüğü...

Fenerbahçe'de ismi en çok anılan yerli teknik adamlardan biri olan Erol Bulut, sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.





Sabah'ın haberine göre; Sarı lacivertli ekip ile ilgili soruya, "Artık bu konuda konuşmaya gerek yok" karşılığını veren Bulut, şöyle devam etti: "Alanyaspor ile sözleşmem bulunuyor ve ortada ne resmi bir teklif ne de görüşme var. Artık bu konuda konuşmayacağım. Benimle görüştüğünü söyleyenler varsa, bu soruya onlar cevap versin."

4 Mayıs'tan bu yana Alanyaspor ile çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bulut, "Tedbiri de elden bırakmıyoruz. Maçların başlamasını bekliyoruz" dedi.

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