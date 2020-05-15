Son Dakika: Erol Bulut açıkladı! Fenerbahçe teknik direktörlüğü...
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, sarı lacivertli takımla ilgili soruya yanıt verdi.
Fenerbahçe'de ismi en çok anılan yerli teknik adamlardan biri olan Erol Bulut, sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sabah'ın haberine göre; Sarı lacivertli ekip ile ilgili soruya, "Artık bu konuda konuşmaya gerek yok" karşılığını veren Bulut, şöyle devam etti: "Alanyaspor ile sözleşmem bulunuyor ve ortada ne resmi bir teklif ne de görüşme var. Artık bu konuda konuşmayacağım. Benimle görüştüğünü söyleyenler varsa, bu soruya onlar cevap versin."
4 Mayıs'tan bu yana Alanyaspor ile çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bulut, "Tedbiri de elden bırakmıyoruz. Maçların başlamasını bekliyoruz" dedi.
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