Son Dakika: Erling Haaland transferinde sürpriz görüşme! Babası görüntülendi, Real Madrid derken...

Salzburg ve sonrasında Borussia Dortmund ile gösterdiği performansla Avrupa futboluna damga vuran Erling Haaland'ın transferi konusunda flaş gelişmeler yaşandı.

İSPANYA'YA GİTTİLER

Haland'ın menajeri Mino Raiola ve yıldız futbolcunun babası Alf-Inge Haaland, birlikte İspanya'ya gitti.

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın şoförünün, ikiliyi karşıladığı belirtildi. Yapılan ilk görüşmede Laporta'nın Haaland cephesine projelerini ve yeni hedeflerini anlattığı kaydedildi.

İspanya basınında yer alan haberde; Raiola'nın Laporta ile iyi ilişkiler içinde olmasının Barcelona'yı Haaland transferinde bir adım öne geçirebileceği detayı da verildi.

DORTMUND'DAN GELİŞMELER SONRASI AÇIKLAMA

Barcelona'da yapılan görüşmeler esnasında Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Haaland'ın geleceği hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sky Sports'a konuşan Michael Zorc, "Haaland'ın menajeri Raiola ile dün konuştuk. Haaland'ı bu yaz satmak istemediğimizi açıkça belirttik." dedi.

BARCELONA'DAN REAL MADRID'E UÇUŞ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise Erling Haaland'ın babası ve menajeri, Barcelona'yla yaptıkları görüşmenin ardından özel uçakla Madrid'e geçtiğini ve Raiola'nın, Real Madrid'le görüşme gerçekleştireceğini ileri sürdü.

MESSI İÇİN DE ÖNEMLİ

Lionel Messi'nin takımdan ayrılmaması için çalışmalarını da sürdüren Barcelona Başkanı Laporta'nın, Erling Haaland gibi görkemli bir transfer yaparak Arjantinli yıldızın ikna olması konusunda elini güçlendireceği vurgulandı.

Haaland ile Barcelona ve Real Madrid'in dışında Manchester United, Juventus ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerin de devrede olduğu biliniyor.

Borussia Dortmund ile 2024'e dek sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 31 maçta 33 gol attı ve 8 asist yaptı.