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Son dakika: Erling Haaland transferinde sıcak gelişme! Barcelona ve Real Madrid derken Manchester City bombası...

#Erling Haaland#Transfer#Barcelona
Son dakika: Erling Haaland transferinde sıcak gelişme Barcelona ve Real Madrid derken Manchester City bombası...

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland için art arda flaş transfer haberleri çıkmaya başladı. İşte Haaland transferindeki sıcak gelişmeler...

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Önce Salzburg'da, ardından 20 milyon Euro bedelle transfer olduğu Borussia Dortmund'da gösterdiği inanılmaz performansla dünya futbolunun en iyi golcüleri arasına henüz 21 yaşında giren Erling Haaland için art arda transfer haberleri çıktı.

İLK OLARAK BARCELONA İDDİASI

Lionel Messi'nin takımdan ayrılması sonrası kadro yapılanması planlayan Barcelona'nın Erling Haaland'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Sport'un haberine göre maddi açıdan zorluk içinde olan Barcelona'ya bazı yatırım şirketleri transferde yardımcı olacak.

KULÜPTEN KARAMSAR AÇIKLAMA

Bu haber çıktıktan sonra açıklama yapan Barcelona başkan yardımcısı Rafa Yuste; "Haaland transferinin şu anda gerçekleşebileceğini sanmıyorum. Gelecek yıla kadar önce durumumuzu görmemiz gerek. Elimizdeki değerlere sahip çıkmak önceliğimiz. Daha sonra başka oyunculara bakabiliriz. Yine de Barcelona her zaman en iyi oyuncuları kadrosunda görmek ister, Haaland da dünyanın en iyi oyuncularından." diyerek taraftarın bu transfer için çok ümitlenmemesini ifade etti.

Son dakika: Erling Haaland transferinde sıcak gelişme Barcelona ve Real Madrid derken Manchester City bombası...

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REAL MADRID'İN MBAPPE VE HAALAND PLANI

Barcelona kadar maddi sıkıntıda olmasa da kadrosunda bulunan Eden Hazard ve Gareth Bale gibi isimlerden beklenen katkıyı alamayan Real Madrid, 2022 yazında Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı transfer etmek istiyor. Marca'nın haberine göre Florentino Perez yönetimi, bu iki transferi noktalamak için gerekli mali hazırlıkları yapıyor.

RAIOLA, MANCHESTER CITY İLE GÖRÜŞECEK

İspanya basınından Barcelona ve Real Madrid ile ilgili haberler çıkmasının ardından İngiliz basını da Manchester City'nin Haaland için düğmeye bastığını yazdı. Habere göre Haaland'ın menajeri Mino Raiola, Ocak 2022'de Manchester City ile transfer görüşmesi yapacak.

BABASI MANCHESTER CITY'DE FORMA GİYMİŞTİ

21 yaşındaki Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, 2000-2003 yılları arasında Manchester City forması giymişti. Haaland'ın da küçüklük döneminden Manchester City forması giydiği fotoğrafları bulunuyor.

Son dakika: Erling Haaland transferinde sıcak gelişme Barcelona ve Real Madrid derken Manchester City bombası...

RAIOLA VE BABA HAALAND, BARCELONA VE REAL MADRID İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola ve baba Haaland, Nisan ayında İspanya'ya giderek Barcelona ve Real Madrid ile transfer görüşmesi yapmıştı. Transfer seyahatleri kameralara yansıyan ikilinin daha sonra İngiltere'ye geçerek burada da transfer görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.

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HAALAND'IN SÖZLEŞMESİNDE İLGİNÇ MADDE: 2022'DE 75 MİLYON EURO

Haaland'ın transferinde gündem bu şekildeyken daha önce çıkan bir Haber akıllara geldi. Bild'in haberine göre Haaland'ın Dortmund ile 2024'te sona erecek sözleşmesine 2022 yazından itibaren 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi aktif olacak. Bu haber doğruysa, Dortmund'un Haaland'ı daha yüksek bir bedele satabilmek için önünce tek bir transfer dönemi bulunuyor: 2022 kış transfer dönemi.

Son dakika: Erling Haaland transferinde sıcak gelişme Barcelona ve Real Madrid derken Manchester City bombası...

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#Erling Haaland#Transfer#Barcelona

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