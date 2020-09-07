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GeriFutbol Son Dakika | Erkan Zengin Adana Demirspor'dan ayrıldı!
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Haber Giriş: 07.09.2020 - 15:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Erkan Zengin Adana Demirspor'dan ayrıldı!

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Son Dakika | Erkan Zengin Adana Demirspor'dan ayrıldı!
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Erkan Zengin, Adana Demirspor'dan ayrıldığını resmen açıkladı.

Erkan Zengin'in açıklaması şu şekilde:

Bugün itibariyle Adana Demirspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım! Başta sayın Başkanımız Murat Sancak ve Metin Korkmaz abime, bütün kulüp çalışanlarına, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ederim... Saygılar.

Son Dakika | Erkan Zengin Adana Demirspordan ayrıldı

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