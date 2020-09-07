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Son Dakika | Erkan Zengin Adana Demirspor'dan ayrıldı!
Erkan Zengin, Adana Demirspor'dan ayrıldığını resmen açıkladı.
Erkan Zengin'in açıklaması şu şekilde:
Bugün itibariyle Adana Demirspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım! Başta sayın Başkanımız Murat Sancak ve Metin Korkmaz abime, bütün kulüp çalışanlarına, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ederim... Saygılar.
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