Son dakika | Erik Sabo resmen Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Çaykur Rizespor’umuz Fatih Karagümrük’te forma giyen Erik Sabo ile 1,5 sezonluk anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon 33 maçta 9 gol, bu sezon ise 12 maçta 5 gol atan Slovakya A milli orta saha oyuncusu Erik Sabo kendisini 1,5 sezon Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 52 numaralı şanlı formamızı giyecek olan Erik Sabo’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...