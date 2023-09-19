Son Dakika: Eric Abidal'den Galatasaray yorumu! "Asla hafife alamazsınız"

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçına yarın 19.45'te Kopenhag'a karşı çıkacak Galatasaray'da tek hedef Devler Arenası'na galibiyetle başlamak.

Monaco’da geçtiğimiz ay sonunda gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini İngiliz eski futbolcu Joe Cole ile birlikte gerçekleştirerek temsilcimizin grubunu belirleyen Fransız futbolunun efsane isimlerinden Eric Abidal, A Grubu'nu ve Galatasaray'ı değerlendirdi.

'Kağıt üzerinde Bayern ve Manchester...'

Fanatik'e konuşan Abidal, "Öncelikle Şampiyonlar Ligi’nde kolay diye bir grup söz konusu değil. Futbolun en zor turnuvalarından biri. Her takım, hak ederek ve güçlü olduğu için buradalar. Galatasaray’ın grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag bulunuyor. Kağıt üzerinde elbette çoğunluk, Bayern ve Manchester’ın favori olduğunu düşünebilir. Ancak bu grupta favori diye bir şey yok." dedi.

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Galatasaray'ın kadro kalitesine değinen efsane isim, "Galatasaray’ın iyi bir kadrosu var. Icardi, Mertens, Ziyech ve Muslera gibi önemli oyunculara sahipler. Onları asla hafife alamazsınız ve bu grupta önemli işlere imza atabilirler. Türkiye’de futbolseverlerin ne kadar tutkulu olduklarını biliyorum. İstanbul’daki maçlarda taraftar desteği de onlar için büyük güç olacaktır. Genel anlamda da zevkli bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.