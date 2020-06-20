Son Dakika | Ergin Keleş'ten ilk açıklama!

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor forması giyen Ergin Keleş, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberleri doğruladı ve ayrıca kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Ergin Keleş'in açıklamaları şu şekilde:

Dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederim. Sorun yok, çabuk bir şekilde hallederiz.