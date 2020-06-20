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Futbol
Haber Giriş: 20.06.2020 - 15:07,Son Güncelleme:

Son Dakika | Ergin Keleş'ten ilk açıklama!

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Son Dakika | Ergin Keleş'ten ilk açıklama!
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Akhisarspor'da corona virüsü testi pozitif çıkan 12 isimden biri olan Ergin Keleş'ten ilk açıklama geldi. Keleş, "Dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederim. Sorun yok, çabuk bir şekilde hallederiz. dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor forması giyen Ergin Keleş, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberleri doğruladı ve ayrıca kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Ergin Keleş'in açıklamaları şu şekilde:

Dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederim. Sorun yok, çabuk bir şekilde hallederiz.

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