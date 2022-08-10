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Son Dakika: Ergin Ataman'dan Ömer Faruk Yurtseven açıklaması! 'Ulaşmaya çalıştım, cevap vermedi'

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#Milli Takım#Ergin Ataman#Ömer Faruk Yurtseven
Son Dakika: Ergin Atamandan Ömer Faruk Yurtseven açıklaması Ulaşmaya çalıştım, cevap vermedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 20:55

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, kampa katılmayan Ömer Faruk Yurtseven hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor'a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Ataman, Ömer Faruk Yurtseven'in kampa katılmaması hakkında şu ifadeleri kullandı:

Ben çok üzüldüm ve şok oldum. Biz kadroyu açıkladıktan sonra böyle bir haber geldi. Ben inanamadım. İngiltere maçında kadrodaydı. Ondan önce de bizimle antrenman yaptı. Yardımcılarımla konuştum, onlar ulaşmaya çalıştılar.

BİZE CEVAP VERMEDİ

Beni en çok kıran bize cevap vermedi. Bizi hep bir Amerika menajerle muhatap etti. Burada çok ciddi menajer etkisi görüyorum. Onun için bu sezonun çok önemli olduğunu, yazın orada antrenman yapacağını söyledi.

ONUN İÇİN FIRSAT OLABİLİRDİ

Anlam veremedim bu karara. Diğer takımların NBA'deki en iyi oyuncuları gelirken, Ömer Faruk için de bu bir fırsat olabilirdi. Bizim için de farklı bir oyuncuydu. Neden böyle bir karar aldığını anlamakta güçlük çekiyorum

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BİR GENÇLİK HATASI YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Genç bir oyuncu, kaybetmekten yana değilim. İleride hatasını anlayacağını ve arkadaşlarının yanına döneceğini düşünüyorum. Bir gençlik hatası yaptığını düşünüyorum

TÜRK HALKINA BİZ ÖZÜR BORCU VAR

Teknik olarak bir sıkıntı yok ama büyük hedefle çıktığımız yolda Türk halkına, spor kamuoyuna bir özür borcu var. Sadece basketbol oynamak için değil, Türk bayrağını zirveye çıkarmak için buradayız

BAŞKA BİR OYUNCUYLA DOLDURACAĞIZ

Ben hiçbir zaman olmayanlara bakmam, olanlara bakarım hep. Elimdeki oyuncular da gayet iyi oyuncular. Ömer Faruk'un yerini başka bir oyuncu ile dolduracağız

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#Milli Takım#Ergin Ataman#Ömer Faruk Yurtseven

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