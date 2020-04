Son Dakika | Ergin Ataman: "Larkin iyi bir takım bulursa gidecek"

Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ataman, pozitif bir insan olduğunu belirterek, "Bu şartlarda Türkiye Ligi ve Avrupa Ligi'nin oynanmayacağını düşünenler var. Böyle düşünürsek analiz yapmayı bırakmam lazım. Liglerin ertelendiği günden beri maçların yeniden başlayacağına inanıyoruz." dedi.

Oyuncuları fiziksel ve mental olarak diri tutmaya çalıştıklarını kaydeden Ataman, "Biz oynayarak şampiyon olmak istiyoruz, hepimiz bu düşüncedeyiz. Biz sahada bütün sezon ortaya koyduğumuz emeğin karşılığını kupayı kaldırarak almak istiyoruz. Belki maçlar seyircisiz oynanacak ama eminim ki ekran başında bizi izleyen izleyicilerimiz de o tadına varamadıkları göze hoş gelen Anadolu Efes basketbolunu 8'li finallerde ve finalde görmek istiyorlar. İnşallah her şey güzel olur, hepimiz beklemedeyiz." ifadelerini kullandı.



- "Her oyuncuya bir top yaptık"



İstanbul'da kalan oyuncuların gruplar halinde Merter'deki tesislere gelerek hijyen kurallarına uygun şekilde çalıştığını vurgulayan Ataman, "Evinde çalışma imkanı olmayan oyuncularımız 2-3 haftadır tesislerde çalışıyor. Tesisleri günde 3 saat açıyoruz. 3 ya da 4 oyuncu geliyor. İki yardımcı antrenör denetiminde olmak üzere çalışıyorlar. Her oyuncuya bir top yaptık. Soyunma odasına girmeden, tamamen bireysel çalışıyorlar. Ben de zaman zaman gidip orta sahada onları takip ediyorum." diye konuştu.

Takımın önemli oyuncusu Shane Larkin'in de dönmek için sabırsızlandığını aktaran Ataman, "Larkin de sıkıldı. 'Ne zaman döneceğim' diye bizi sürekli sıkıştırıyor. 28 Mayıs'ta uçuşlar kontrollü şekilde başlayacak. ABD'den de uçuş olursa 28 Mayıs'ta bütün oyuncular gelecek şekilde rezervasyonu yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

NBA'de takım çalıştırma hedefinin olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Ataman, şunları söyledi:

"Avrupa Ligi'ndeki basketbol NBA ayarına gelmiş durumda. NBA'de gerçek maçlar play-off'ta başlıyor, orası bir şov haline geldi. Avrupa Ligi'nde her maç final havasında. Anadolu Efes gibi Avrupa basketbolunun en organize kurumunda böyle bir kadroya antrenörlük yapmak benim için çok güzel."

Kadro yapılanması konusunda bilgiler veren Ataman, "Larkin'in NBA opsiyonu var. İyi bir takım bulursa gidecek. Bunun için alternatif hazırlamamız lazım. İstikrardan yana olduğum için aynı takımla devam etmek istiyorum. Salgından dolayı basketbol global kriz yaşayacak. Oyuncular da etkilenecek, transfer de etkilenecek. Buna yönelik hazırlıkları yapıyoruz. Belki Avrupa Ligi'nin de NBA'deki gibi maksimum-minimum bütçe sistemine geçmesi gerekecek." şeklinde konuştu.

Türk basketbolunda kendisi açısından iz bırakan oyuncuları paylaşan Ataman, "Hidayet Türkoğlu, Hüseyin Beşok, Mehmet Okur, Mirsad Türkcan. Son olarak Cedi Osman'ı söyleyeceğim. Ersan İlyasova, Ömer Onan ve daha çok oyuncu var. Furkan Korkmaz genç olduğu için bu listeye girmedi." diyerek sözlerini tamamladı.