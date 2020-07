Son Dakika | Ergin Ataman, İtalya'da takım satın aldı!

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Türk bir yatırımcı grubuyla birlikte İtalyan takımı Reale Mutua Torino Basket’i satın aldı.

Yapılan anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, Reale Mutua Torino Basket’i satın aldıklarını doğruladı. Ataman, takımın önümüzdeki sezon Serie A'ya yükselmesi durumunda kulübün tamamını satın alacaklarını ifade etti.

Deneyimli koç ayrıca takımın mevcut teknik ekibini başarılı bulunduğu ve aynı ekibin önümüzdeki sezon görevine devam edeceğini ifade etti.

Ergin Ataman, "İki üst düzey ortağım bulunuyor. Bunlardan biri, Türkiye’nin en büyük Spor Menajerlik şirketi. Ortaklarımız arasında önemli bir üçüncü isim daha olacak. Anadolu Efes‘in koçu olarak görevimi sürdüreceğim. Torino Basket, Serie A'ya yükselirse tamamını satın alacağız." dedi.

ERGİN ATAMAN, SPOR ARENA'YA KONUŞTU

"Bildiğiniz gibi uzun yıllardır aile şirketlerimizle İtalya’da çeşitli alanlarda yatırımlar yapıyorum. İtalya’yla köklü ticari ve sportif bağlarım var. Torino Basket İtalya’daki iş yatırımlarım içinde ortaklarıma yer alacağım ilk spor endüstrisi yatırımım olacak. Kulübün şu andaki yönetimi ve mevcut yapısını aynı şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Benim her zaman birinci önceliğim basketbol coach’luğu. Birinci hedefim Anadolu Efes’le bu yıl yarıda kalan Euroleague şampiyonluğu hayalimizi gelecek sene gerçekleştirmek ve kulübümüzün tarihine bir başarı daha eklemek. Bu yeni adımı, İtalya’da var olan yatırımlarımıza bir yenisi eklemek olarak görüyorum. Hedefimiz yeni bir heyecan yaratarak Torino Basket’in marka değerini büyütmek ve İtalya ile Türkiye arasında hem sportif hem de toplumsal bir köprü oluşturmak. Bu yolda ülkemizde spor yönetiminin deneyimli ismi Okan Can Yantır profesyonel olarak bizimle birlikte olacak. Kendisinin spor yönetimi tecrübelerinden faydalanacağız. Yakın bir zamanda, bu yeni oluşumda yer alacak spor dünyasından üçüncü bir ismi de açıklayabiliriz. Şu anda COVID-19 dolayısıyla ülkeler arası ziyaretler kapalı olduğundan sonlandırılması gereken hukuksal süreçleri takip ediyoruz. Her şey sonlandığında planlamamızı tekrar konuşuruz."

Geçtiğimiz sezon İtalya İkinci Ligi’nde mücadele eden Torino Basket, koronavirüs sebebiyle sezonun askıya aldığı dönemde 18-8 ile ikinci sırada bulunuyordu.

