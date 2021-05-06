Son dakika: Ergin Ataman iki yıl daha Anadolu Efes'te!
THY Euroleague'de Final Four'a yükselen ve ING Basketbol Süper Ligi'nde de sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes, başantrenörü Ergin Ataman'ın sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığını açıkladı.
Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda üçüncü dönemini sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme tazeledik. Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımımızın başına geçmişti." ifadeleri kullanıldı.
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes'in, 1 THY Avrupa Ligi ikinciliği, 1 üçüncülüğü, 2 Türkiye şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası bulunuyor.
Anadolu Efes, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman ile bu sezon son olarak play-off serisinde Real Madrid'i eleyerek Dörtlü Final'e adını yazdırmıştı.
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