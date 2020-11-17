Son dakika | Ergene Velimeşespor'da 8 vaka! 7'si futbolcu...

Kulüpten yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle Ergene Velimeşespor oyuncularına Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

7 futbolcu ile 1 kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, sonuçları pozitif çıkan futbolcular ile personelin 14 gün karantina altına alındığı ve tedavilerinin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"En az 14 gün izole bir şekilde futboldan ve antrenmanlardan uzak kalan bir futbolcunun yeniden form tutabilmesi için de bir o kadar süreye ihtiyaç var. Bu da test sonucu pozitif çıkan bir futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması manasına geliyor."

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