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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 17:04 | Son Güncelleme:

Son dakika | Ergene Velimeşespor'da 8 vaka! 7'si futbolcu...

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Son dakika | Ergene Velimeşespor'da 8 vaka! 7'si futbolcu...
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ergene Velimeşespor'da 7 futbolcunun ve 1 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle Ergene Velimeşespor oyuncularına Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

7 futbolcu ile 1 kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, sonuçları pozitif çıkan futbolcular ile personelin 14 gün karantina altına alındığı ve tedavilerinin başlatıldığı kaydedildi.

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24Erzincanspor'da 5 pozitif koronavirüs vakası!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"En az 14 gün izole bir şekilde futboldan ve antrenmanlardan uzak kalan bir futbolcunun yeniden form tutabilmesi için de bir o kadar süreye ihtiyaç var. Bu da test sonucu pozitif çıkan bir futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması manasına geliyor."

 

Son dakika | Ergene Velimeşesporda 8 vaka 7si futbolcu...

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