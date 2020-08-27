Son Dakika | Eren Zahavi, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe aldı!

Fenerbahçe'nin forvet transferi için düşündüğü isimlerin başında gelen Eren Zahavi, taraftarları heyecanlandırdı.

İsrailli golcü, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı.

Öte yandan Çin basınında yer alan haberlere göre Zahavi, Uluslar Ligi maçları için takımı Guangzhou R&F'nin kampından ayrıldı.

KULÜBÜYLE ANLAŞTI, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Pandemi nedeniyle Çin kulüpleri normalde oyuncuların milli takımlarına gitmesine izin vermiyor. Ancak Zahavi ile kulübünün anlaştığı ve oyuncunun sözleşmesinin birkaç gün içinde feshedileceği belirtiliyor.

Guangzhou R&F'nin Zahavi'nin İsrail'e gitmesine izin vermesi de Fenerbahçe'ye transferinin artık sona geldiği şeklinde yorumlandı. Çin takımı, diğer futbolcuların milli takım maçlarına gitmesine pandemi nedeniyle soğuk bakıyor.

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