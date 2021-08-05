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Tokyo2020
Haber Giriş: 05.08.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

Son dakika: Eray Şamdan Tokyo 2020'de madalyayı garantiledi!

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Son dakika: Eray Şamdan Tokyo 2020'de madalyayı garantiledi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan yarı finale yükselerek, olimpiyat madalyasını garantiledi.

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda A Grubu'nda mücadele etti.

İlk maçında Azerbaycanlı Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 yenen Eray, ikinci karşılaşmasında Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 mağlup oldu.

İlk iki ismin çıkacağı gruptaki üçüncü müsabakasında Mısırlı Ali Elsawy'i 4-1'le geçen milli karateci, gruptaki son maçında da ev sahibi Japonya'dan Naoto Sago'yla karşılaştı. Japon sporcuyu 2-1 yenerek, grupta 6 puanla 2. sırada yer alan Eray, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyası almaya hak kazandı.

2019 Avrupa Şampiyonası ve 2018 Akdeniz Oyunları'nda bronz madalyası bulunan 24 yaşındaki milli sporcu, yarı finalde kaybederse olimpiyatı bronz madalyayla tamamlayacak.

YARI FİNALDE RAKİP ÜRDÜNLÜ

Eray Şamdan, yarı finalde B Grubu'nu birinci bitiren Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa'yla eşleşti. Yarı final müsabakası bugün TSİ 14.15'te başlayacak. 

"İNŞALLAH ALTIN MADALYA OLUR"

Eray Şamdan, yarı finale kalmasının ardından şunları söyledi:

"Japon rakibimle çok kritik bir son maça çıktım. Kazanan yarı finale yükselecekti ve ben yükseldim. Madalyayı garantiledik. İnşallah rengi altın olur. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum."

Karatecimiz Dilara Bozan Tokyo 2020de bronz için mücadele edecek
Karatecimiz Dilara Bozan Tokyo 2020'de bronz için mücadele edecek

KARATE, OLİMPİYATTA İLK KEZ

Silahsız Japon savaş sanatı olan karate, Tokyo 2020 ile birlikte ilk kez bir olimpiyatta yer alıyor.

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