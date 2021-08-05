Son dakika: Eray Şamdan Tokyo 2020'de finalde! Altın madalya...

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda yarı finalde Ürdünlü Rahman Abdel Almasatfa'yla karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Eray, finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Eray'ın finaldeki rakibi Fransız sporcu Steven Da Costa oldu. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.

ERAY ŞAMDAN'IN FİNALE YOLU

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda A Grubu'nda mücadele etti.

İlk maçında Azerbaycanlı Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 yenen Eray, ikinci karşılaşmasında Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 mağlup oldu. İlk iki ismin çıkacağı gruptaki üçüncü müsabakasında Mısırlı Ali Elsawy'i 4-1'le geçen milli karateci, gruptaki son maçında da ev sahibi Japonya'dan Naoto Sago'yla karşılaştı. Japon sporcuyu 2-1 yenerek, grupta 6 puanla 2. sırada yer alan Eray, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyası almaya hak kazandı.

YARI FİNALDE ÜRDÜNLÜ RAKİBİNİ GEÇTİ

Yarı finalde B Grubu'nu birinci sırada bitiren Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa'yı 2-0 ile geçen Eray, adını finale yazdırdı.

2019 Avrupa Şampiyonası ve 2018 Akdeniz Oyunları'nda bronz madalyası bulunan 24 yaşındaki milli sporcu, yarı finalde kaybederse olimpiyatı bronz madalyayla tamamlayacak.