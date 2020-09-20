Son Dakika | Eran Zahavi'nin yeni takımı resmen açıklandı! Fenerbahçe göndermesi...

Çin ekibi Guangzhou R&F ile sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki Eran Zahavi, Hollanda devi PSV'ye iki yıllık imza attı.

İsrailli golcü ile Fenerbahçe de ilgilenmiş, Sar-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan Zahavi için binlerce yorum atmıştı.

PSV'DEN FENERBAHÇE GÖNDERMESİ

Eran Zahavi'nin transferini duyuran PSV, Fenerbahçe taraftarının Zahavi için Instagram'da bir yoruma 500 bin beğeni yapmasına göndermede bulundu.

Yapılan paylaşımda "500 bin beğeniye ihtiyaç yok" ifadeleri kullanıldı.

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