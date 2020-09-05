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Haber Giriş: 05.09.2020 - 13:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Eran Zahavi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

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Son Dakika | Eran Zahavi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı!
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Fenerbahçe'nin forvet transferi için düşündüğü ilk isim olan Eran Zahavi, sosyal medyadan sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı belirtilen İsrailli golcü Eran Zahavi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı.

Eran Zahavi, Instagram hesabından ''Milli takım adına gol atmak her zaman özel bir duygudur'' diyerek bir paylaşımı yaptı. Zahavi, ardından paylaşımına gelen ''Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)'' cevabına ''Hadi deneyelim'' sözlerini kullandı.

500 BİN BEĞENİ KARŞILIĞINDA...

Golcü futbolcu, ardından 433 hesabına ''Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa...'' cevabını verdi. Bu yorum, sosyal medyada ''Zahavi, 500 bin beğeni karşılığı Fenerbahçe'ye geliyor'' şeklinde yorumlandı.

İsrailli golcünün bu paylaşımları sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, taraftarlar paylaşımı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu.

Son Dakika | Eran Zahaviden Fenerbahçeye transfer cevabı

Son Dakika | Eran Zahaviden Fenerbahçeye transfer cevabı

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