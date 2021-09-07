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Futbol
Haber Giriş: 07.09.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Enzo Crivelli resmen Antalyaspor'da!

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Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir forması giyen Enzo Crivelli'nin 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den Enzo Crivelli'nin 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübümüz Enzo Crivelli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ERSUN YANAL, BİR FORVET TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRECEKLERİNİ SPOR ARENA YAYININDA AÇIKLAMIŞTI

Son Dakika: Enzo Crivelli resmen Antalyasporda

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