Son Dakika: Enzo Crivelli resmen Antalyaspor'da!
Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir forması giyen Enzo Crivelli'nin 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den Enzo Crivelli'nin 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Kulübümüz Enzo Crivelli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.
🔥 Rahat olun, Enzo burada!— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) September 7, 2021
Kulübümüz Enzo Crivelli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/hygJmGUszW
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