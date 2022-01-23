Enis Destan yarın Trabzonspor'a imza atacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştülerEv sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştüler#Ev Sahibi
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Gedson yeniden Galatasarayda Portekizliler transferin detaylarını açıkladı'Gedson yeniden Galatasaray'da!' Portekizliler transferin detaylarını açıkladı!#Transfer
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Prof. Dr. Derya Unutmaz duyurdu... Varyant fark etmeksizin virüse tuzak kuracakProf. Dr. Derya Unutmaz duyurdu... Varyant fark etmeksizin virüse tuzak kuracak! #Koronavirüs
Kayıp yüzde 50ye dayandı Çöküş...Kayıp yüzde 50'ye dayandı! Çöküş...#Kripto Para Piyasası
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
Erken sonuçlar geldi: Omicronda süper bağışıklık müjdesiErken sonuçlar geldi: Omicron'da 'süper bağışıklık' müjdesi!#Omicron
Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu Kocası ve çocukları dehşete düştü...Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu! Kocası ve çocukları dehşete düştü...#Rusya
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas Bunu yapabilir mi Kural...F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas! Bunu yapabilir mi? Kural...#Fenerbahçe
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Enis Destan yarın Trabzonspor'a imza atacak

#Transfer#Enis Destan#Trabzonspor
Enis Destan yarın Trabzonspora imza atacak

Altınordu’da İstanbulspor karşısında son maçına çıkan santrfor Enis Destan’ın yarın Süper Lig lideri Trabzonspor’la sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

Trabzon ekibinin geçen hafta içinde anlaşmaya vardığı genç santrfor için Altınordu’ya 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği, oyuncunun bir sonraki satışından kırmızı-lacivertlilerin pay alacağı bildirildi.

Geçen sezon Play-Off finali oynadığı kadrosundaki 10 oyuncusuyla yollarını ayırıp, sezona 5 takviye ile başlayan İzmir ekibi, devre arasında Burak İnce’yi Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld’e gönderip, Manisa FK’dan Kubilay Aktaş’ı transfer etti.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Spor Toto 1’inci Lig’de dün evinde İstanbulspor’a 5-0 yenilerek ikinci yarıda 3’te sıfır çeken Altınordu, sezonun en farklı mağlubiyetini alarak sevenlerini üzdü. İlk yarının son 5 maçında 4 galibiyet aldıktan sonra ikinci devreye üst üste yenilgilerle başlayan İzmir ekibi düşme hattından kurtulamadı. Ankara Keçiörengücü’ne 3-2, Tuzlaspor’a 2-1, İstanbulspor’a 5-0 boyun eğdiği son 3 maçta kalesinde 10 gol gören kırmızı-lacivertliler, bu periyotta rakip kaleye 3 gol bırakabildi. 

Altınordu bu sezon 9’uncu haftada deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 6-2 mağlup olmuştu. Oynadığı 21 maçta kalesinde 45 gol görerek en fazla gol yiyen takım olan İzmir temsilcisi, 2014-15 sezonundan bu yana yer aldığı ligdeki en kötü dönemini geçiriyor. "Bu skor bize yakışmadı" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Maç kaybedilebilir ama böyle kaybetmek bize yakışmadı. Toparlanmalıyız. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip bu maçları telefi etmek zorundayız" dedi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Enis Destan#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe