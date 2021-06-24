Son dakika: Engin Verel, Fenerbahçe başkan adaylığından vazgeçti!

Engin Verel'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Sevgili Fenerbahçe Kongre üyeleri ve saygıdeğer Fenerbahçe Camiası;

Dün akşam saatlerinde başkanlık adaylığımı açıklayacağımı belirtmiştim. Bu kararı alırken amacım futbolun içinden gelmiş, o forma için ter dökmüş olan bizlerin de artık yönetimlere talip olma zamanının geldiğini vurgulamak ve Fenerbahçe camiasındaki bölünmüşlüğü ortadan kaldırıp, birlik ve beraberliği sağlamaktı. Fenerbahçe'mizde milli futbolcu olarak 8 sene profesyonel futbol oynayıp jübilemi yaptıktan ve de 46 yıllık yüksek divan kumlu delegeliğinden sonra; bütünlüğü sağlama görevinin de, sporun içerisinden gelenlerin yapması konusunda, kongre üyesi dostlarımızla mutabık kaldık.

Tek düşüncem sayın Ali Y. KOÇ ve sayın Aziz YILDIRIM arasındaki bölünmüşlüğü kaldırıp, Fenerbahçe menfaatleri çatısı altında bu iki değerli insanı birleştirmekti. Ancak iki başkanımızın da bu sabahki basın toplantılarından sonra, bu düşüncemizin şimdilik gerçekleşme ihtimalimin olmadığını gördük. Bu nedenle yeni bir bölünmüşlük sebebi yaratmamak için bu seçim döneminde başkanlık adaylığı müracaatını yapmama kararı almış bulunmaktayız. Dün akşam açıklamamız itibariyle bizlere destek veren, teveccüh gösteren tüm üyelerimize ve camiamız paydaşlarına teşekkürlerimizi sunarız Kamuoyuna ve değerli Fenerbahçe camiasına saygılarımızla duyurulur.

Aziz Yıldırım, Ali Koç'a patladı: "Bugüne kadar sabrettim, neyi göstereceksiniz"

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