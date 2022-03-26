Son Dakika: Emre Mor'dan transfer ve Milli Takım açıklaması! "Eğer şartlar oluşursa..."

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Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor, TRT SPOR'a konuştu.

Emre Mor'un açıklamaları şu şekilde:

Bulunduğum yerde çok mutluyum, Avrupa'da doğru şartlar oluşursa değerlendirmek isterim. Lucas Biglia disipliniyle beni çok etkiledi. Futbolda idolüm hep Ronaldo olmuştur. Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bundan sonra geleceğe pozitif bakmak lazım. Bu hataları ben yaptım ve ben düzelteceğim. Bana çok güvenen başkan Süleyman Hurma buraya gelmemde önemli rol oynadı. Geçmişimde çok fazla hata yaptım. Belki bugüne kadar en iyi çocuk değildim ama şu an yapmam için ikinci bir şansım var.