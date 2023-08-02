Son Dakika: Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

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Fenerbahçe, Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zimbru’yu saf dışı bıraktı. İlk maçta 5-0, ikinci karşılaşmada ise 4-0'lık galibiyetlerle rakibini eleyen sarı lacivertli ekip, bir üst tura yükseldi.

Acılar içinde yerde kalmıştı

İlk maçta teknik direktör İsmail Kartal'ın 62. dakikada oyuna sürdüğü Emre Mor, 73. dakikada kenara geldi. Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Emre, Ibrahima Therna Soumah'ın müdahalesi sonrası acı içerisinde yerde kaldı.

Sağlık ekibi, tedavi için hemen oyun alanına girerken Emre Mor oyuna devam edemedi. Bir hayli üzgün olduğu gözlenen 26 yaşındaki oyuncu, yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı.

3 hafta sahalardan uzak kalacak

Fanatik'in haberine göre; hemen tedavisine başlanan ve dün deplasmanda oynanan rövanş karşılaşmasının kadrosunda da bu sebepten yer almayan Emre, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Sağlık ekibinin daha çabuk takıma katılması için çaba sarf ettiği yıldız futbolcuya teknik direktör İsmail Kartal’ın da moral verdiği belirtildi.