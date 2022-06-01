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Son dakika: Emre Mor ve transfer gerçekleri! Fenerbahçe iddialarının perde arkası...

#Transfer#Emre Mor#Fenerbahçe
Son dakika: Emre Mor ve transfer gerçekleri Fenerbahçe iddialarının perde arkası...
Tahir KUM

VavaCars Fatih Karagümrük’te küllerinden doğan Emre Mor'un yeni takımı neresi olacak? Ali Koç-Süleyman Hurma görüşmesinin detayları...

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un önceki gün Karagümrük Kulübü binası önünde çekilen bir fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü.

Çoğu kişi Koç’un oraya transfer için gitmiş olabileceği tahmininde bulundu. Hatta bazı medya organlarında Koç’un, Karagümrük’ün başarılı futbolcusu Emre Mor için girişimde bulunduğu iddiası yer aldı.

Peki, gerçekten de öyle mi oldu?.. Birkaç kaynaktan teyit ettiğimiz olayın doğrusu şöyle:

LAZiO YA DA FiORENTiNA

Ali Koç-Süleyman Hurma görüşmesinde Emre Mor’un transferiyle ilgili bir pazarlık yapılmadı. Sebebi ise Emre’nin bonservisinin Celta Vigo’da olması ve bu kulüple sözleşmesinin de 30 Haziran’da sona erecek oluşu.

Hurma, Koç’a Emre’nin önümüzdeki sezon Avrupa’da oynamak istediğini ve 2 aydır birkaç kulüple görüştüğünü söyledi. Avrupa’ya dönmeyi kafasına koyan Emre Mor için en ciddi teklifler ise İtalya’nın 2 önemli kulübü; Lazio ve Fiorentina’dan gelmiş. Yüksek ihtimalle bu iki kulüpten birine transfer olacak.

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#Transfer#Emre Mor#Fenerbahçe

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