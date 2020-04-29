Son Dakika | Emre Kılınç: Tek başıma olsam düşünmeden Avrupa'ya giderdim

Demir Grup Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda biten ve büyük kulüpleri peşinde koşturan Emre Kılınç, geleceğine dair samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Kılınç'ın açıklamaları:

"İspanya'dan beni isteyen birden fazla takım var, bir tanesi yüksek seviye. Fransa ve Almanya'dan da teklifler geldi. Tek başıma olsam hiç düşünmeden Avrupa'ya giderdim ama kararlarımızı ailemi düşünerek alıyorum, kariyerimi eşimle planlıyorum. İstediğiniz kadar para kazanın, iyi yerlere gidin her şeyden önemlisi mutlu olmak. Benim bu konudaki kıstasım ise ailemin ve eşimin mutlu olması."

Avrupa'nın zararı Süper Lig'i katladı

"Taraftar futbolun maddi manevi her şeyi. Ancak seyircili oynamak herkesi riske eden bir durum, binlerce insan karşılaşma için bir araya geliyor. Sadece taraftarlar değil çalışan insanlar, görevliler, herkesi düşünmek gerekiyor. Maçlar bir şekilde oynanacak. Önemli olan Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu dönemi iyi bir şekilde atlatmak. Biz malımızı, mülkümüzü her şeyimizi kaybedelim ama annemiz, babamız, eşimiz, çocuklarımız bu süreçten zarar görmeden çıksın."

İdolü Messi

"Benim idolüm Lionel Messi. Onunla aynı sahaya çıkar mıyım? Bilemiyorum. Nasip kısmet. Belki gittiğim kulüpte çok iyi performans sergileyeceğim, Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağım. Bir sene içinde başaracağım bunu, bilemeyiz. Mert Hakan ile arkadaşlık bağımız çok kuvvetli. Ben konuşurken hep ondan bahsederim, ona da sorsanız o da bahseder. Biz birbirimize hep destek olduk. Sıkıntılar olduğunda da birbirimize sırtımızı dayayarak atlattık. Bugünlere güle oynaya gelmedik."

'Sivasspor iyi yönetiliyor'

"Maaşlarında indirime giden arkadaşlarım var büyük takımlarda. Ama yabancıya gidemiyorlar, neden? "Oğlum sen Türk'sün sabret" oluyor. Sivasspor'da ise böyle bir durum yok, kulüp çok iyi yönetiliyor. Sivas'a geldiğimden bu yana Ziya abinin oyun içerisinde bana inanılmaz katkıları oldu. Robinho'yu örnek vermezsem anısına, kariyerine saygısızlık olur. Kone de öyle, bana büyük katkıları var."

"Lucescu zamanı Milli Takım kadrosunda yoktum ama Şenol hocayla birlikte iletişimin iki seviye atladığını düşünüyorum. Herkes onunla çalışmak ister. Tecrübelerini aktarması bizim için inanılmaz bir artı oldu. Futbolcular Milli Takım'a koşa koşa gidiyor. Eskiden Lucescu zamanı oynayan arkadaşlardan da duyuyorum, "Ortam şu anki kadar güzel değildi" diyorlar. Kulüp takımlarında değil ama Milli Takım'da yerli teknik adamın çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da her şeyi teknik ve taktik ile halledebilirsiniz ancak biz futbolu duygularıyla oynayan bir milletiz. Duygu olmadığında hiçbir zaman millet olarak başarıya ulaşamayız. Şenol hoca Anadolu'nun bağrından kopmuş, bizi çok iyi anlıyor." (Sabah)