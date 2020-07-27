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Son Dakika | Emre Kılınç Galatasaray'da! Sözleşme süresi...
Galatasaray transferde ilk resmi imzasını Emre Kılınç'a attırıyor. Sezonun bitişiyle Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç, Sarı-kırmızılı kulübe 4 yıllık imza atacak.
3,5 yıldır Sivasspor'da forma giyen 25 yaşındaki Emre Kılınç, gelecek 4 sezon Galatasaray'da top koşturacak. Anlaşmanın kısa süre içerisinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.
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