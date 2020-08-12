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Haber Giriş: 12.08.2020 - 14:54,Son Güncelleme:

Son Dakika | Emre Kılınç 4 yıllığına Galatasaray'da | Transfer Haberleri

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Son Dakika | Emre Kılınç 4 yıllığına Galatasaray'da | Transfer Haberleri
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Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Dün Oğulcan Çağlayan'ı KAP'a bildiren sarı kırmızılılar Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray transfer bombalarını üst üste patlatmaya devam ediyor. Dün Oğulcan Çağlayan'ı KAP'a bildiren sarı kırmızılılar Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray resmi Twitter hesabından transfer sinyalini verirken bir ses kaydı yayınladı. Kayıttaki ismin Emre Kılınç olduğu öğrenilirken transferin önümüzdeki saatlerde resmen açıklanacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRMİŞTİ

2024'e kadar Galatasaray forması giyecek olan Emre Kılınç, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş, sarı lacivertli ekipte Emre Belözoğlu bizzat oyuncuyla görüşmüştü. Ancak Emre Kılınç tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını belirtmişti.

 

Galatasaraydan transfer paylaşımı Oğulcan Çağlayanın ardından...
Galatasaray'dan transfer paylaşımı! Oğulcan Çağlayan'ın ardından...

 

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