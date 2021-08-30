Son Dakika: Emre Demir dünya devine transfer oluyor! İspanyol basını yazdı, bonservisi...

Spor Arena Dış Haber - Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında olan Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'le ilgili çarpıcı gelişmeyi, İspanyol basını duyurdu.

Henüz 18 yaşını doldurmamasına karşın Avrupa devlerinin transferi için girişimlerde bulunduğu Emre Demir'i son olarak İspanyol devi Barcelona istemiş ve Kayserispor'a resmi teklifte bulunmuştu.

Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, genç futbolcunun transferine dair yaptığı açıklamada "Emre Demir için başkanımız hala İstanbul'da bir takım görüşmeler yapıyor. Emre Demir ile alakalı bazı gelişmeler var, yakında başkanımız kendisi duyuracak" ifadelerini kullanmıştı.

LAPORTA DEVREYE GİRDİ, BARCELONA TRANSFERİ BİTİRDİ

Katalan ekibine yakınlığı ile bilinen Sport Gazetesi, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü unvanını elinde bulunduran 17 yaşındaki futbolcunun Barcelona'ya transferinin gerçekleştiğini duyurdu.

Haberde, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın transfer için görüşmeleri bizzat yürüttüğü ve Katalan ekibinin Emre Demir'i isteyen diğer üst düzey takımları geride bırakarak transferde mutlu sona ulaştığı kaydedildi.

4 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Barcelona'nın Emre Demir transferini 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bitirdiği, ayrıca sonraki satıştan pay maddesinin de sözleşmeye eklendiği belirtildi.

OCAK AYINA KADAR KAYSERİ'DE

Genç futbolcunun 18 yaşını dolduracağı Ocak ayına kadar kesin olarak Kayserispor'da kalacağı, devre arasında Katalan ekibine katılması durumunda ise B Takımı'nda oynayacağı ifade edildi.

Emre Demir'in yıllar önce La Masia'da denendiği ancak dönemin şartlarında transferin gerçekleşmediği belirtilirken, Fransız devi PSG'nin Barcelona'dan sonra genç futbolcuyla en ciddi ilgilenen kulüp olduğu ve Barcelona'nın önce davranarak transfere nokta koyduğu kaydedildi.

"PSG'DEN MESSI'NİN RÖVANŞI ALINDI"

Barcelona'nın böylece, PSG'ye transfer olan Messi'nin rövanşının belli bir bölümünü Emre Demir transferiyle aldığı da haberde yer alan bir başka yorum oldu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Barcelona ile anlaştığı öne sürülen genç futbolcu Emre Demir hakkında açıklamada bulunmuş ve transfere dair görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Oyuncuya çok sayıda takımın ilgisi olduğunu belirten Gözbaşı, "Genç yıldızlarımızın transferi ile ilgili yurt içi ve dışından yoğun haberler geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor, bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım." dedi.

EMRE DEMİR: HEDEFİM AVRUPA

Trransferle ilgili görüşmelerin menajeri ve başkan Berna Gözbaşı tarafından yürütüldüğünü söyleyen Emre Demir, "Benimle ilgili de transfer haberleri çıkıyor. Büyük kulüplerden, Avrupa'dan ve özellikle İspanya liginden ciddi tekliflerin olduğunu biliyorum ama ben şu anda Kayserispor oyuncusuyum. Burada bulunduğum süre boyunca Kayserispor için elimden geleni yapacağım. Bu sezon Kayserispor'da kalmak istiyorum. Konsantrasyonum bu yönde. Transferle ilgili konuya Başkan Berna Gözbaşı ve menajerim karar verecektir. Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Onların benim için en iyi kararı vereceğinden şüphem yok" ifadelerini kullanmıştı.

"Tabii ki benim hedefim Avrupa'da oynamak." diyen Emre, "En doğru zamanda ve en doğru şekilde Avrupa'ya gitmek istiyorum. Bir gün bunu başaracağıma inanıyorum. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gibi abilerimizin oralarda büyük başarılara imza atması bizi daha çok umutlandırıyor. İnşallah ben de onlar gibi olacağım." şeklinde konuşmuştu.

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